Материалы с тегом «Татьяна Москалькова»
Москалькова допустила скорую выдачу Украине тел погибших при крушении Ил-76
Останки погибших при крушении сбитого со стороны ВСУ Ил-76 украинских военнопленных могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Об этом сообщила 2 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она пояснила, что экспертные процедуры со стороны России касаемо останков...
3 марта 2024
Омбудсмены РФ и Украины с ноября 12 раз посетили военнопленных двух стран
Омбудсмены России и Украины с ноября совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран, сообщила 2 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Мы продолжаем взаимное посещение пленных. Мы сами и наши представители на сегодняшний день совершили уже 12 посещений»...
новость часа
2 марта 2024
Москва готова передать тела погибших при крушении Ил-76 — 737-й день СВО
Наступивший, 737-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о готовности передать Украине останки 65 военнопленных, погибших при крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. «В сё необходимое с точки зрения...
2 марта 2024
Москалькова: РФ готова выдать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Украина обращалась к российской стороне по вопросу возможной передачи тел погибших при крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела», — ответила омбудсмен...
новость часа
1 марта 2024
Сотрудник Госдепа Патель хамски ответил на вопрос о сбитом Ил-76
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в грубой, хамской манере ответил на вопрос корреспондента Sputnik, поинтересовавшегося возможностью расследования Вашингтоном причастности Киева к теракту с российским Ил-76, сбитым в Белгородской области. Проигнорировав...
6 февраля 2024
Омбудсмен Украины Лубинец не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец не ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о сбитом Киевом российском транспортном самолёте Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом Москалькова написала в своём Telegram-канале. «С момента направления письма прошло...
6 февраля 2024
Москалькова назвала соучастниками тех, кто не замечает преступлений ВСУ
Международное правозащитное сообщество, а также зарубежные СМИ и политики, которые не замечают фактов геноцида мирного населения со стороны Киева, превращаются в соучастников этих преступлений. Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале...
5 февраля 2024
248 российских военных вернулись из украинского плена — 680-й день СВО
Наступивший 680-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о прибытии на родину 248 российских военнопленных с подконтрольной киевскому режиму территории. Автобусы с бойцами пересекли пункт пропуска в Белгородской области 3 декабря, информирует Минобороны РФ. Причём 75...
5 января 2024
75 российских военнослужащих вернулись из плена ВСУ без обмена
Из 248 российских военных, освобождённых из украинского плена, 75 военнослужащих возвращены без обмена, сообщила 3 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале. «Благодаря президенту Российской Федерации В. В. Путину, руководству Минобороны и ФСБ...
3 января 2024
Россия и Украина обменялись письмами родственников для военнопленных
Впервые Россия и Украина договорились провести обмен письмами и передачами от родных и близких для военнопленных, сообщила 22 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «На российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершён гуманитарный обмен...
22 декабря 2023
Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что находится на плановой госпитализации. Об этом она сообщил 5 декабря в своём Telegram-канале. «Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В...
5 декабря 2023
Омбудсмена по правам человека в РФ Москалькову положили в больницу
Уполномоченного по правам человека (УПЧ) Татьяну Москалькову госпитализировали перед предстоящей операцией. Об этом омбудсмен сообщила газете «МК». «Лежу в больнице, под капельницей, надеюсь, в ближайшее время вернуться в строй», — рассказала Москалькова изданию. По её словам, врачами запланирована...
5 декабря 2023
Москалькова посетила украинских пленных по соглашению с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по взаимной договоренности с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом посетила 119 украинских военнослужащих, которые находятся в плену на территории России. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале Москалькова отметила...
30 ноября 2023
Москалькову избрали председателем комиссии СНГ по правам человека
Уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств (СНГ) на два года. «Поздравляю, передаю председательство», — сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Предложение об избрании Москальковой...
29 ноября 2023
Москалькова рассказала о русофобии в мире
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на сегодняшний день не осталось почти ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними антироссийскими санкциями. «Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации (по...
23 ноября 2023
Деятели культуры попросили омбудсмена вмешаться в дело Беркович
Более 20 деятелей культуры, журналисты и правозащитники написали открытое письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой поспособствовать в изменении режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук меры пресечения. Текст письма опубликован изданием...
21 ноября 2023
Москалькова призвала к недопущению самосуда по делу о сжигании Корана
Принципы правового государства заключаются в том, чтобы какое бы страшное преступление человек ни совершил, он ответил за него перед судом по закону. Во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по установленным законом правилам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ...
26 сентября 2023
СК изучит ситуацию с выселением российских школьников из турецкого отеля
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации с выселением российских школьников из гостиницы в окрестностях турецкой Антальи. Детей выселили из лагеря из-за того, что российская компания — оператор не осуществила...
5 августа 2023
Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры из-за нарушения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) гуманитарного права после ракетной атаки на Таганрог. «В связи с артиллерийским...
29 июля 2023
Москалькова: более 30 жителей Белгородской области вернули из плена
Более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена, в частности один житель — в ходе обмена в июне 2023 года, рассказала 20 июня журналистам в ходе своего визита в Белгород уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Алгоритм достаточно сложный. И хоть и...
20 июня 2023