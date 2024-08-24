Москва, 24 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Появились кадры с российскими военными, которые 24 августа были возвращены из украинского плена. Видеозапись опубликовало Минобороны РФ.

Кадр из видео

«Ребятам раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

На кадрах военнослужащие строятся рядом с автобусами, после чего размещаются в салонах. Врачи в автомобилях скорых проводят необходимый осмотр. В заключение солдаты из окон автобусов машут оператору руками.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военных, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взамен киевскому режиму были переданы 115 взятых в плен украинских боевиков. Уточнялось, что освобождённые солдаты РФ находятся в Белоруссии и им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Посредническое участие в обмене пленными между РФ и Украиной оказали ОАЭ. Всех возвращённых пленных направят в медицинские учреждения Минобороны РФ для лечения и реабилитации.

В июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о сложном процессе обмена военнопленными с Украиной. По её словам, диалог идёт нелегко и много солдат ещё остаются в плену у украинской стороны. Ранее она призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева.