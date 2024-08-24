Москва, 24 августа, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Среди солдат, возвращающихся в Россию в результате обмена военнопленными с Украиной, есть срочники. Об этом 24 августа заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Кадр из видео

«Большинство из них попали в плен в Курской области. Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — написала она в Telegram-канале.

По словам российского омбудсмена, с родственниками пленных солдат ежедневно поддерживалась связь, велась работа с Международным Комитетом Красного Креста.

Она поздравила родных и близких военнослужащих с возвращением последних на Родину. Теперь солдатам предстоит пройти реабилитацию и, при необходимости, лечение.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взамен киевскому режиму были переданы 115 взятых в плен украинских боевиков. Уточнялось, что освобождённые российские военные находятся в Белоруссии и им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Посредническое участие в обмене пленными между РФ и Украиной оказали ОАЭ. Всех возвращённых пленных направят в медицинские учреждения Минобороны РФ для лечения и реабилитации.

20 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посетил российских солдат, взятых в плен в Курской области, и прислал видео с ними Москальковой. Диалог с представителем Украины она охарактеризовала как непростой, но отметила, что взаимодействовать удаётся. Омбудсмены договорились одновременно посещать военнопленных с обеих сторон.