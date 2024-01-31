Москва, 31 января, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Россия признательна властям Объединённых Арабских Эмиратов за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена военнопленными между РФ и Украиной, заявила 31 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Признательны Объединённым Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена», — сказано в опубликованном МИД заявлении официального представителя ведомства.

Передача пленных должна была состояться ещё 24 января, но была сорвана режимом Зеленского, который отдал приказ об уничтожении перевозившего пленных бойцов ВСУ военно-транспортного самолёта Ил-76, отметила Захарова. У России возникли опасения, что Киев приостановит обмены или откажется от них, но этого не произошло, добавила она.

«Рады, что все наши военнослужащие благополучно вернулись с подконтрольной Киеву территории и сейчас находятся в безопасности. Дома всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум ранее, 31 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 195 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобождённым оказывается вся необходимая помощь, они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. В пресс-службе Минобороны также отметили, что при подготовке обмена посредническое участие гуманитарного характера принимали власти ОАЭ.

Россия готова продолжать обмен пленными, соотношение российских и украинских военнопленных в настоящее время составляет примерно один к десяти, заявил 31 января президент России Владимир Путин.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается.

В МИД России назвали атаку ВСУ на Ил-76 осознанной и преднамеренной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта, добавили в ведомстве.