Москва, 25 августа, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Борт с освобождёнными из украинского плена российскими военными прибыл в Россию из Белоруссии. Об этом вечером 24 августа сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

Уточняется, что борт приземлился в одном из аэропортов Москвы, где освобождённых военных встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На территории Белоруссии военнослужащим оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Сообщалось, что освобождённые военные перед вылетом в Россию созвонились со своими родными.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. По возвращении в Россию все освобождённые военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Министерства обороны РФ. Взаимен украинской стороне передали 115 военнопленных ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что посреднические усилия гуманитарного характера в обмене пленными оказали Объединённые Арабские Эмираты.