Материалы с тегом «Минобороны РФ»
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщило 15 марта Минобороны РФ. «Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской...
новость часа
15 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Над Калужской областью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА
В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над Дзержинским районом. Шапша подчеркнул, что при этом никто не пострадал...
15 марта 2024
Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник
В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки украинских боевиков совершить атаку на российскую территорию. По информации ведомства, 14 марта около 22:40 мск дежурными силами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской...
14 марта 2024
Российские силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью
Украинский беспилотник уничтожен российскими военными в небе над Орловской областью, сообщает 14 марта Минобороны России в Telegram-канале. Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, около 16:00 мск пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России...
14 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении 5962 иностранных наёмников ВСУ
За время проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наёмника ВСУ, сообщило 14 марта Министерство обороны. Всего за время проведения СВО на территорию Украины прибыли 13 387 иностранных наёмников, сказано в сообщении министерства. Больше всего было уничтожено наёмников...
новость часа
14 марта 2024
Минобороны показало разгром ДРГ при попытке прорыва в Белгородскую область
Минобороны России 14 марта опубликовало в своём Telegram-канале кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию в районе Сподарюшино Белгородской области. «Разгром ДРГ противника. Кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки...
14 марта 2024
Средства ПВО РФ сбили за сутки 136 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, сообщило 14 марта Министерство обороны. За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских...
14 марта 2024
ВС РФ уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ, сообщил 14 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое...
14 марта 2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Подразделений Западной группировки войск Вооружённых сил РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Активными действиями подразделений Западной группировки войск...
14 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка
Украинские войска за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 марта на брифинге. По данным ведомства, бои шли у населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское в ДНР. В результате...
14 марта 2024
ВСУ в ходе контратак на авдеевском направлении потеряли до 410 военных
Вооружённые силы (ВС) России отразили на авдеевском направлении восемь контратак ВСУ, противник потерял до 410 военнослужащих и БМП Bradley, сообщил 14 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск...
14 марта 2024
ВСУ потеряли до 195 военных при попытке прорваться в Белгородскую область
Российские войска сорвали очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территории РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Об этом 14 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков...
14 марта 2024
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую...
14 марта 2024
Средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью
Российские военные перехватили восемь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили 14 марта в Минобороны. В ведомстве проинформировали о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением...
14 марта 2024
За ночь российские средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ
За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников противника, сообщили 14 марта в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024