Материалы с тегом «Военнопленные»
В освобождённом Невельском бойцы взяли в плен раненых солдат ВСУ
При бегстве из Невельского в ДНР киевские боевики и их командование не пытались забрать раненых солдат. После взятия села их всех российские бойцы взяли в плен. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По словам Кимаковского...
13 марта 2024
Украинский пленный рассказал об огромных потерях в его роте
Один из батальонов 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ с 22 сентября 2023 года лишился трети личного состава, заявил журналистам украинский военнопленный Александр Гуприн, который сдался в плен в начале марта. «Треть где-то и осталась. Может, если не меньше… Если начинают брать уже мехводов...
10 марта 2024
Украинский пленный рассказал, что командиры бросили бойцов на позиции
Украинский военнопленный обратился к своим соотечественникам с призывом не идти воевать в ВСУ, так как там людей «бросают на мясо». Слова пленного 9 марта передала пресс-служба Министерства обороны России. «Мобилизованным и добровольцам хочу сказать, чтобы косили любыми способами и не шли сюда...
9 марта 2024
Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
Британские психологи, которые работают с новобранцами ВСУ, готовящимися участвовать в боевых действиях, внушают, что русских надо ненавидеть, убивать, а с пленными жёстко обращаться, рассказал сдавшийся в плен ВС России военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок. Пленный военнослужащий 24...
9 марта 2024
В российский плен за неделю сдались 24 бойца ВСУ
В течение недели в плен российским военным сдались 24 бойца ВСУ. Об этом на брифинге 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве. Вместе с тем ВСУ за неделю...
8 марта 2024
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Мобилизованные на Украине во время обучения подвергаются издевательствам, им приходится жить в сточных трубах, рассказал 7 марта «РИА Новости» попавший в российский плен боец украинской армии Александр Гуприн. Он сообщил, что командиры на учебных базах называли мобилизованных скотами. В виде...
8 марта 2024
Пленный боец ВСУ рассказал, что военных везли на фронт «как заключённых»
На Украине принудительно мобилизуют в ВСУ, а потом содержат в тяжелых условиях, рассказал украинский военнопленный Владимир Бугарь, слова которого приводит 7 марта Министерство обороны. «Сельсовет вызвал меня и сказали, что нужно зарегистрироваться. И сразу забрали <> все документы и отвезли в...
7 марта 2024
Балицкий рассказал о судьбе отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ
Пленных Вооружённых сил Украины, отказавшихся от обмена и желающих стать гражданами России, могут привлечь к восстановлению новых регионов. Об этом 6 марта сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что речь не идёт о раненых или тех, кому нужен...
6 марта 2024
Москалькова допустила скорую выдачу Украине тел погибших при крушении Ил-76
Останки погибших при крушении сбитого со стороны ВСУ Ил-76 украинских военнопленных могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Об этом сообщила 2 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она пояснила, что экспертные процедуры со стороны России касаемо останков...
3 марта 2024
Омбудсмены РФ и Украины с ноября 12 раз посетили военнопленных двух стран
Омбудсмены России и Украины с ноября совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран, сообщила 2 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Мы продолжаем взаимное посещение пленных. Мы сами и наши представители на сегодняшний день совершили уже 12 посещений»...
новость часа
2 марта 2024
Пленный боец ВСУ заявил, что его отряд кинули на убой ради «картинки»
Пленный боец украинских сил специальных операций (ССО) Евгений Горин уверен, что командование направило его отряд на Тендровскую косу в Херсонской области ради «картинки». Об этом он заявил на видео, опубликованном 1 марта в Telegram-канале Минобороны России. Ранее в ведомстве сообщили об...
1 марта 2024
За неделю 16 украинских военных сдались в плен к ВС России
За неделю 16 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, сообщил 1 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих», — сказал он. Как передавало ИА Регнум, военнопленный...
1 марта 2024
Украинец заявил, что его мобилизовали с диагнозом «раздвоение личности»
Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал «РИА Новости», что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз «раздвоение личности» и другие проблемы со здоровьем. 51-летний украинец из Волынской области рассказал, что он получил повестку, при этом у него «серьёзные проблемы со...
1 марта 2024
Москалькова: РФ готова выдать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Украина обращалась к российской стороне по вопросу возможной передачи тел погибших при крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела», — ответила омбудсмен...
новость часа
1 марта 2024
Уроженца Башкирии после обмена пленными обвинили в переходе на сторону ВСУ
Уроженца Башкирии, бывшего военнослужащего Радика Богданова подозревают в переходе на сторону ВСУ после сдачи в плен. В Россию мужчину вернули в результате обмена, пишет 29 февраля «Коммерсант». По информации источников издания, 52-летний Богданов, родившийся в селе Кармаскалы, не раз был судим: за...
новость часа
29 февраля 2024
Против российского военнопленного возбудили дело за переход на сторону ВСУ
Против освобождённого из украинского плена бывшего российского военнослужащего, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело, сообщил «Царьград» со ссылкой на источник. По его данным, в июне 2023 года российский военный сдался в плен ВСУ у села Водяное...
28 февраля 2024
ВСУ обстреляли кассетными снарядами взвод сдающихся сослуживцев
Украинские боевики попытались ликвидировать кассетными боеприпасами своих же сдающихся в плен сослуживцев, рассказал военнопленный, командир мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Андрей Шкарбан. В беседе с ТАСС он уточнил, что во время штурма российские морпехи зашли на...
28 февраля 2024
Боец ВСУ больше недели прятался в Авдеевке из-за обстрелов украинских войск
Попавший в плен к российским войскам боец ВСУ Дмитрий Дядчук семь с половиной дней вынужденно скрывался в разрушенном доме в Авдеевке (ДНР), чтобы избежать гибели от обстрелов украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России. После представителя Вооружённых сил Украины взяли в плен российские...
26 февраля 2024
Российские десантники взяли в плен бойцов элитной бригады ВСУ в Запорожье
Российские десантники, находящиеся в зоне специальной военной операции на запорожском направлении, взяли в плен двух бойцов элитной 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило 25 февраля «РИА Новости». Как рассказал один из пленных, его группа стала отходить с позиции, так как окоп...
25 февраля 2024
Плененный в Авдеевке украинский военный дал совет представителям ВСУ
Украинский военный Андрей Бабурин, которого российские войска взяли в плен в Авдеевке (ДНР), порекомендовал сложить оружие жителям Украины, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. По словам военнопленного, такое решение позволит бойцам Вооружённых сил...
новость часа
24 февраля 2024