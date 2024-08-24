Москва, 24 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Об этом 25 августа сообщило Министерство обороны.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что взамен киевскому режиму были переданы 115 взятых в плен украинских боевиков.

Уточняется, что в данный момент освобождённые российские военные находятся в Белоруссии и им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им дали возможность связаться с родственниками.

Всех освобождённых военных позднее доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В процессе возвращения российских военнослужащих из украинского плена посредниками выступили ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные за сутки взяли в плен десять украинских боевиков на курском направлении. Он уточнил, что также было уничтожено более десяти единиц техники противника.

Командир спецназа «Ахмат» 23 августа сообщил, что украинские боевики не дают вывести в безопасную зону бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области. По его словам, противник постоянно обстреливает и делает всё для того, чтобы пленные не дошли непосредственно до зоны безопасности.