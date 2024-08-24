Москва, 24 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Освобождённые из украинского плена российские военнослужащие созвонились со своими родными. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадр из видео

«Наши ребята нас встретили. Всё нормально. Едем домой. Я живой, здоровый, мам», — сказал один из солдат, разговаривая по телефону.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военных, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взамен киевскому режиму были переданы 115 взятых в плен украинских боевиков. Уточнялось, что освобождённые солдаты РФ находятся в Белоруссии и им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Посредническое участие в обмене пленными между Россией и Украиной оказали ОАЭ. Всех возвращённых пленных направят в медицинские учреждения Минобороны РФ для лечения и реабилитации.