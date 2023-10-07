Ранним утром 7 октября палестинцы из движения ХАМАС в секторе Газа совершили массированный ракетный обстрел Израиля.

В результате него погибли 22 человека, пострадали более сотни человек, некоторые оказались в критическом состоянии.

ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, сообщила, что на фоне обстрела в страну из сектора Газа проникли боевики, и объявила о готовности к войне.

Посольство России в Тель-Авиве заявило об отсутствии сообщений о пострадавших в результате произошедшего россиянах. При этом, по данным Ассоциации туроператоров России, всего в Израиле находится около ста российских туристов.

ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD Палестинцы едут на израильском военном джипе по улицам Газы

Global Look Press/Yefimovich/dpac

ТАСС/ EPA/ABIR SULTAN Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Тель-Авиве

Позднее ХАМАС нанесло ещё один удар, по второй крупнейшей электростанции Израиля Рутенберг на средиземноморском побережье в Ашкелоне. Действия Палестины поддержали в иранском парламенте, в частности иранский генерал Яхья Рахим Сафави.

Global Look Press/Yefimovich/dpac Израиль, Ашкелон

ТАСС/EPA/ATEF SAFADI Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелон

Global Look Press/Yasser Qudih/XinHua Палестинцы возле израильского танка на границе между сектором Газа и Израилем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив на срочное совещание с руководством силовых структур страны, по итогам которого заявил, что страна находится в состоянии войны.

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER Запуск ракет из сектора Газа по израильским территориям

Global Look Press/Yefimovich/dpac Израиль, Ашкелон

Посол Израиля в России Александр Бен Цви возложил на Иран ответственность за атаку ХАМАС. Он заявил, что по Израилю выпустили более 3 тыс. ракет, а боевики вошли сразу в несколько городов. Дипломат подчеркнул, что Израиль не имеет ничего против простых палестинских жителей.

Позднее израильские военные начали наносить ответные удары по территории сектора Газа. Самолёты ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате этого погиб 161 человек, ещё 931 местный житель получил ранения.