Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В результате ракетных ударов, нанесённых из разных районов сектора Газа, в Израиле пострадали более сотни человек. Такие данные предоставили местные больницы, сообщила 7 октября газета The Times of Israel.

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

При этом медики отметили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Больница Сорака в Беэр-Шеве сообщила, что приняла 80 пациентов. В медицинском центре «Ассаф Харофе» недалеко от Тель-Авива сообщили о 17 пациентах, двое из которых в тяжёлом состоянии и ещё один в состоянии средней тяжести.

В медицинском центре Каплан в Реховоте приняли 21 пострадавшего, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Их оперируют. Четверо получили ранения средней степени тяжести и 15 — лёгкой.

При этом издание отметило, что ещё не все медучреждения сообщили о поступлении пострадавших в результате ракетного обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября со стороны сектора Газа совершили массированный ракетный обстрел территории Израиля. В сторону Израиля выпустили десятки ракет.

На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Тель-Авиве с пригородами сработали сирены предупреждения населения о ракетных обстрелах.

В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где проведёт срочное совещание с руководством силовых структур страны.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну, израильские войска повсеместно ведут бои с противником.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал нынешнее обострение конфликта между Палестиной и Израилем неожиданным. Дипломат добавил, что Россия контактирует по этому вопросу с палестинской, арабской и израильской сторонами, а также призвал их к сдержанности в сложившейся ситуации.