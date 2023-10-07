Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Самолёты ВВС Израиля 7 октября ударили по 21 объекту палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«За последние несколько часов десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Как писало ИА Регнум, 7 октября в Израиле сработала система противовоздушной обороны, при последующем ракетном ударе погибла женщина, ранения получили более ста местных жителей. По данным Израиля, на территорию страны при этом проникли боевики из сектора Газа. Армия Израиля объявила о «готовности к войне», военные начали наносить удары по целям на территории Газы.

Израиль находится в состоянии войны, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Посол Израиля в России Александр Бен Цви возложил ответственность за действия ХАМАС в том числе на Иран. Он сообщил, что по израильской территории запустили более 3 тыс. ракет, и подчеркнул, чтоИзраиль даст военный и политический ответы.