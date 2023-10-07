Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. После проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». Об этом заявили 7 октября в оборонном ведомстве страны.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В сообщении отмечено, что за последний час начался массированный ракетный обстрел территории Израиля из Газы, палестинцы проникли на территорию Израиля в ряде мест.

В ведомстве подчеркнули, что граждане Израиля в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ. В настоящее время глава Генерального штаба Израиля проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций.

«ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября на юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены предупреждения населения о ракетных обстрелах.

Как уточнила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева.

Из разных частей сектора Газа в сторону Израиля выпустили десятки ракет.

В начале июля израильские войска начали проведение масштабной контртеррористической операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков, которая якобы используется в качестве пункта сбора и планирования террористических нападений на еврейское государство. Эту операцию назвали самой масштабной акцией израильских войск на Западном берегу реки Иордан за последние 20 лет.

Власти Палестинской автономии, контролирующей Западный берег реки Иордан, хотят, чтобы будущие границы арабского палестинского государства с Израилем проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Также Палестина планирует создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются идти на требования палестинских представителей.

Движение ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), взявшее власть в секторе Газа в 2007 году, идеологически отрицает право Израиля на существование и выступает за создание исламского палестинского государства на территориях нынешних Израиля, Западного берега и Газы. При этом контролируемая ХАМАС администрация сектора Газа периодически вступает в переговоры с израильской стороной.