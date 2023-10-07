Москва, 7 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несёт и Иран, заявил 7 октября ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«За этим стоят другие силы. Например, Иран, который финансирует такие террористические организации. Им всегда жаль, что у нас улучшаются отношения с различными арабскими странами», — сказал он.

Бен Цви подчеркнул, что Израиль даст военный и политический ответ на действия, развёрнутые ХАМАС. Он сообщил, что по израильской территории запустили более 3 тыс. ракет, а вооружённые боевики вошли в несколько израильских городов и кибуцев.

Посол отметил, что официально подтвердили гибель 22 человек. Он назвал сложившуюся ситуацию состоянием войны. Дипломат также подчеркнул, что Израиль не имеет ничего против простых палестинских жителей.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля нанесли массированный ракетный удар. По предварительным данным, пострадали более 100 человек, есть тяжело раненные.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявило войну, и израильская армия ведёт бои с противником на разных направлениях. Также по целям на территории сектора Газа нанесли серию ударов.

Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал произошедшее неожиданным. Дипломат сообщил, что Москва держит контакты с палестинской, арабской и израильской сторонами, и призвал их проявлять сдержанность.