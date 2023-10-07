Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Израильские военные начали нанесение ударов по целям на территории сектора Газа. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также пообещали позднее уточнить подробности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября над Израилем сработала система противовоздушной обороны (ПВО) после того, как из разных частей сектора Газа в израильскую сторону запустили десятки ракет. Перед этим в центральной и южной частях Израиля, около границы с палестинским анклавом, сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее 7 октября израильская армия заявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из Газы в приграничные районы и массированного ракетного обстрела территории Израиля со стороны анклава.