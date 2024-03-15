Материалы с тегом «Обстрелы»
В Белгороде от обстрела ВСУ пострадало два человека
В Белгороде из-за утреннего обстрела украинских военных пострадало два мирных жителя, также повреждено здание школы и территория рядом с ней. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. У одного...
15 марта 2024
Трое детей погибли в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 15 марта в Telegram-канале. Ночью ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Ольховской, после чего вспыхнул пожар. «Погибло...
15 марта 2024
Эксперт рассказал о массированном обстреле Волчанска со стороны ВСУ
Расположенный в Чугуевском районе Харьковской области подконтрольный Киеву город Волчанск подвергся массированному обстрелу украинской артиллерией, сообщил 15 марта военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в результате массированного артиллерийского удара в...
15 марта 2024
Гладков: жителей Козинки вывезли на фоне серьёзных повреждений зданий
В Белгородской области вывезли жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли...
15 марта 2024
Белгородский мальчик закрыл собой младшую сестру во время обстрела
Во время обстрела белгородского села Беловское со стороны ВСУ девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру, сообщил 14 марта губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. «Заехал в Детскую областную клиническая больницу, где сейчас оказывают помощь детям, пострадавшим сегодня в...
14 марта 2024
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области, сообщил 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, Белгород украинские военные атаковали с помощью двух БПЛА самолётного типа. По...
14 марта 2024
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов ВСУ
Трое раненных из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ находятся в реанимации, сообщил 14 марта в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. «Навестил сегодня пострадавших мирных жителей, которым оказывают помощь в городской больнице № 2 города Белгорода», — написал он. По его...
новость часа
14 марта 2024
В Белгороде из-за обстрелов закрыли торговые центры
В Белгороде закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали —...
14 марта 2024
Три человека пострадали при обстреле села Беловское Белгородской области
Три человека, в том числе два ребёнка, пострадали при обстреле села Беловское в Белгородской области. Об этом 14 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что, по уточнённой информации, в селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них — дети...
14 марта 2024
Число пострадавших из-за обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19
Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлёте к городу было сбито 11 воздушных целей, рассказал губернатор. Сотрудники...
14 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила 14 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в своём Telegram-канале. «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не...
14 марта 2024
Четыре человека пострадали при повторном обстреле Грайворона
Украинские войска второй раз за день обстреляли город Грайворон в Белгородской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. «Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо...
14 марта 2024
Задержанный диверсант заявил, что ВСУ ударили по дому его родителей
ВСУ ударили по дому родителей одного из граждан Украины, задержанных в Запорожской области по подозрению в диверсии. Об этом задержанный рассказал на допросе, кадры которого предоставило региональное управление ФСБ. «Они (СБУ) угрожали моим родителям. Он знал адрес, где они проживают, через два дня...
14 марта 2024
Трое детей получили ранения при обстреле ВСУ Белгородского района
Трое детей получили ранения при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом 14 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что после отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) воздушной атаки ВСУ на трёх улицах в посёлке Беловское...
14 марта 2024
Гладков сообщил о втором погибшем при обстреле ВСУ жителе Белгорода
Жительница Белгорода погибла при обстреле города со стороны ВСУ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. Он отметил, что средства ПВО сбили на подлёте к городу десять воздушных целей. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла...
14 марта 2024
Белгородская мэрия сообщила об обстреле Грайворонского района
Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Грайворонского района, сообщила 14 марта пресс-служба мэрии Белгорода в своём Telegram-канале. «Ведётся обстрел: Грайворонский городской округ, г. Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сказано в сообщении. Как передавало ИА Регнум, ранее в...
14 марта 2024
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба городской мэрии. «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении. Предупреждение, которое ранее объявила мэрия Белгорода, действовало около 40 минут. Утром 14...
14 марта 2024
Гладков сообщил о состоянии шести пострадавших при атаке ВСУ на Белгород
Шесть человек пострадали в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород, пятеро из них доставлены в больницы. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. «По уточнённой информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали шесть...
14 марта 2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба администрации города. «Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны...
14 марта 2024
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет уведомлено об обстреле Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом 14 марта заявил директор АЭС Юрий Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции. «Сегодня мы экспертов МАГАТЭ привезли на место, они смогли увидеть своими...
14 марта 2024