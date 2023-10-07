Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Израиль находится в состоянии войны. Об этом 7 октября после массированного ракетного удара по территории страны со стороны сектора Газа заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, сообщила 7 октября израильская газета Maariv.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелон на юго-западе Израиля

Глава государства подчеркнул, что это не операция, а война.

«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация ― это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену», ― сказал в видеообращении глава израильского правительства.

Он добавил, что после внезапного нападения ХАМАС на Израиль он созвал руководителей системы безопасности и приказал очистить населённые пункты от террористов.

«Эта операция проводится в эти часы. В то же время я приказал провести мобилизацию резервистов», ― сообщил Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября со стороны сектора Газа совершили массированный ракетный обстрел территории Израиля. В сторону Израиля выпустили десятки ракет.

На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены предупреждения населения о ракетных обстрелах. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева.

В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну, израильские войска повсеместно ведут бои с противником. Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал нынешнее обострение конфликта между Палестиной и Израилем неожиданным. Дипломат добавил, что Россия контактирует по этому вопросу с палестинской, арабской и израильской сторонами, а также призвал их к сдержанности в сложившейся ситуации.

По предварительным данным, в результате ракетных ударов, нанесённых из разных районов сектора Газа, в Израиле пострадали более сотни человек. Медики отметили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.