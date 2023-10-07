Москва, 7 октября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. По предварительной информации, в Израиле находится около ста организованных российских туристов, сообщили 7 октября в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Алексей Витвицкий/РИА Новости Эйлат. Израиль

«В Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что данные по российским туристам в Израиле уточняются. Сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

При этом, по данным FlightRadar24, несколько рейсов в международном аэропорту Бен-Гурион в Израиле задерживаются.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве заявили, что сообщений о пострадавших россиянах на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поступало.

Утром 7 октября сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены.

В результате ракетных ударов, нанесённых из разных районов сектора Газа, в Израиле пострадали более сотни человек. Медики отметили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну.

В МИД России назвали нынешнее обострение конфликта между Палестиной и Израилем неожиданным. Россия контактирует по этому вопросу с палестинской, арабской и израильской сторонами.