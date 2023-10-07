Рамалла , 7 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Во время операции израильских сил в секторе Газа убили 161 палестинца, сообщил 7 октября телеканал Al-Hadath со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Ilia Yefimovich/dpa/globallookpress

«По предварительным данным 161 человек погиб», — говорится в сообщении Минздрава.

Также, по данным палестинского министерства, 931 получил ранение в результате удара израильских сил.

Утром 7 октября сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. В результате ракетных ударов в Израиле пострадали более сотни человек. Медики отметили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Официально подтвердили гибель 22 человек.

По предварительным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Израиле находится около ста организованных российских туристов.

Израиль заявил, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа. Министр обороны Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну.

Позднее самолёты ВВС Израиля ударили по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Истребители израильской армии нанесли удары по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам ХАМАС.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви возложил на Иран ответственность за атаку ХАМАС. Он сообщил, что по израильской территории запустили более 3 тыс. ракет.