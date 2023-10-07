Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Палестинское движения ХАМАС нанесло мощный удар по электростанции Израиля, сообщили местные средства массовой информации.

ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

В результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа повреждения получила электростанция Рутенберг, расположенная на средиземноморском побережье в Ашкелоне.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры на которых виден столб чёрного дыма и пожар на станции.

Электростанция Рутенберг является новейшей теплоэлектростанцией в Израиле и второй по величине в плане генерирующих мощностей. На её долю приходится почти 20% установленной генерирующей мощности страны. Станция располагается в непосредственной близости к морю. Её строительство началось в начале 1980-х.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены.

В результате ракетных ударов, нанесённых из разных районов сектора Газа, в Израиле пострадали более сотни человек. Медики отметили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Официально подтвердили гибель 22 человек.

По предварительным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Израиле находится около ста организованных российских туристов.

В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа. Министр обороны Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну.

В МИД России назвали нынешнее обострение конфликта между Палестиной и Израилем неожиданным. Россия контактирует по этому вопросу с палестинской, арабской и израильской сторонами.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви возложил на Иран ответственность за атаку ХАМАС. Он сообщил, что по израильской территории запустили более 3 тыс. ракет, а вооружённые боевики вошли в несколько израильских городов и кибуцов.