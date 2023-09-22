22 сентября армянские полицейские задержали на акции протеста в Ереване Левона Кочаряна, сына экс-президента республики (в 1998–2008 годах) Роберта Кочаряна, сообщило агентство «Спутник Армения». Позже то же агентство, со ссылкой на адвоката Александра Кочубаева, передало, что во время «жесткого привода» арестованных оппозиционеров «Левон Кочарян подвергся жестокому избиению со стороны «красных беретов» — бойцов специальных сил полиции.

Стрингер/РИА Новости Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Был задержан, но вскоре отпущен один из организаторов протестной кампании, лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян.

Участники массовых митингов, напомним, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в предательском бездействии во время однодневной военной операции Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (Республике Арцах). Люди вышли на ереванские улицы 19 сентября, с началом боевых действий в Карабахе.

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Александр Патрин/ТАСС

Как ранее отмечало ИА Регнум, 21 сентября, в День независимости Армении карабахская делегация официально приняла условия Азербайджана: вывод армянских подразделений из Арцаха и роспуск Армии обороны самопровозглашённой республики.

Утром 22 сентября протесты в Ереване продолжились с новой силой. Митингующие перекрыли основной городской проспект Мясникяна, связывающий центр города с другими районами Еревана, а также с дорогой в Грузию. Были перекрыты ещё несколько улиц, из-за чего в армянской столице образовались пробки.

Александр Патрин/ТАСС

Стрингер/РИА Новости

Чтобы предотвратить попытки штурма резиденции Пашиняна, здание с утра было оцеплено плотными кордонами полиции — оппозиция намерена сорвать заседание правительства, которое должно пройти под председательством премьера. Ранее в полиции республики сообщили, что во время акции протеста у здания кабинета министров задержали 46 человек.

Александр Патрин/ТАСС

Стрингер/РИА Новости

При этом Пашинян, собрав своих соратников 21 сентября, заверил их в том, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку.