Ереван, 22 сентября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Ереване в ходе протестной акции полиция задержала одного из лидеров оппозиции в Армении Андраника Теваняна. Об этом 22 сентября в социальных сетях сообщили его сторонники.

Sputnik/РИА Новости

В Telegram-канале оппозиционного блока «Мать-Армения» сообщили, что главу партии доставили в полицию.

«Во время акции протеста меня и моих товарищей по команде подвергли приводу в отделение полиции Эребуни», ― написал Теванян.

Политика Теваняна задержали в центре Еревана при попытке вместе с единомышленниками перекрыть улицу утром 22 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 сентября протестующие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли основной городской проспект Мясникяна, связывающий центр города с другими районами Еревана, а также с дорогой в Грузию.

Кроме того, участники протестной акции также перекрыли ещё несколько улиц, в результате чего уже образовались пробки.

Здание правительства Армении, где 22 сентября должно пройти заседание правительства под председательством Пашиняна, с самого утра оцеплено плотным кордоном полиции. Оппозиция намерена помешать провести заседание.

Акции протеста из-за боевых действий в Нагорном Карабахе вспыхнули в Армении 19 сентября и продолжаются до сих пор. 19 сентября митинги прошли у здания правительства Армении. Собравшиеся потребовали отставки Пашиняна. Также подобная акция протеста состоялась у здания посольства России в Армении. В полиции республики сообщили, что во время акции протеста в Ереване у здания правительства Армении сотрудники правоохранительных органов задержали 46 человек.

В тот же день десятки недовольных действиями Азербайджана собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

После антиправительственных протестов в Ереване на фоне событий в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении встретился с соратниками и сообщил им, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку.