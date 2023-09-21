21 сентября в Армении отмечают День независимости. И, по стечению обстоятельств, в этот день армяне сдают Нагорный Карабах Азербайджану, проиграв в последней, однодневной войне.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром 21 сентября делегация армянского населения Карабаха (под которой понимаются руководители непризнанной Республики Арцах) прибыла в азербайджанский город Евлах для встречи с представителями Баку, сообщил ТАСС.

По данным азербайджанского агентства Trend, карабахские представители прибыли в сопровождении российских военных из миротворческого контингента. Приглашение на встречу в Евлахе азербайджанская сторона прислала властям Степанакерта ещё в разгар однодневной войны.

20 сентября помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил: Баку подготовил план социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха.

План стал результатом того, что власти непризнанного Арцаха (другое название — Нагорно-Карабахская Республика, НКР) утром того же дня приняли условия Азербайджана. Из зоны развёртывания российских миротворцев выводятся подразделения Вооружённых сил Армении (присутствие которых отрицает премьер-министр Армении Никол Пашинян), Армия обороны Арцаха расформировывается и разоружается, её боевая техника утилизируется.

Таким образом, следует считать завершённой историю Нагорно-Карабахской Республики, которая была провозглашена ещё до распада СССР, в сентябре 1991 года, одержала при поддержке Армении победу в Первой карабахской войне 1992-94 годов, но так и не была признана ни одним государством мира, включая ту же Армению.

Игра не по правилам

Делегация НКР в Евлахе ведёт переговоры с азербайджанской стороной об условиях сдачи и «реинтеграции» в состав Азербайджана, однако, с большой долей вероятности, реинтеграции не будет. Будет исход десятков тысяч армян со своих земель — если, конечно, Азербайджан их выпустит.

«Многие десятилетия с начала 90-х были войны, всплески напряженности, столкновения — но и были попытки решить карабахский вопрос дипломатическим путем. Вопрос мусолили в рамках различных объединений, ООН, ОБСЕ. Спорили в столицах стран, участвовавших в Минской группе по Нагорному Карабаху. Как всегда, победила военная сила и политическая хитрость, которую продемонстрировал Азербайджан, а не Армения», — сказала ИА Регнум политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.

Кому-то финал карабахской драмы покажется странным, даже несправедливым. Однако он вполне закономерен, отмечают эксперты. Развязка стала вполне логичным следствием тех ошибок, которые Армения совершила за минувшие 30 лет, а особенно за последние пять из них.

Ровно 32 года назад, 21 сентября 1991 года, 99,5% населения Армянской ССР на референдуме высказалось за подтверждение выхода из Советского Союза и образование независимого государства. В 1994 году армянам впервые за много столетий удалось расширить подконтрольную им территорию — жители Нагорного Карабаха при поддержке армянской армии смогли вытеснить азербайджанские войска со своих земель, а также окружающих Карабах территорий.

Но правила геополитики никто не отменял. Армения как была, так и оставалась небольшим государством, которое по всем показателям мощи (население, территория, природные ресурсы) уступало даже мечтавшему о реванше Азербайджану, не говоря уже о его союзнице Турции. И это означало, что для сохранения государственности Армения должна была следовать четкому своду правил, разработанному еще израильтянами (оказавшимися в 1949 году примерно в такой же ситуации).

Правила очень просты, и их можно тезисно перечислить.

Тотальная мобилизация общества. Упор на экономический рост. Поиск тех секторов экономики, где можно заработать большие деньги в ограниченных условиях (в случае Армении речь шла о логистической полублокаде).

Концентрация диаспоры на развитие государства. Демографический рост (в том числе за счёт стимулирования переселения соотечественников). Технологическое развитие вооруженных сил вплоть до создания ядерного оружия как абсолютного средства сдерживания.

Ну и, наконец, полная, безусловная, беспрекословная верность той великой державе, которая обеспечивает безопасность.

На деле же всё было по-другому.

Армения так и не смогла выстроить экономическую систему — вместо устойчивой, развивающейся модели получился самый настоящий олигархат. Республика не смогла победить масштабную коррупцию, из-за которой представители диаспоры очень быстро потеряли интерес к вложениям в эту страну. И стали тратить деньги на бессмысленный и даже в какой-то степени унизительный лоббизм западных чиновников на предмет признания ими факта Геноцида армян в 1915 году.

Эти «инвестиции» никак не способствовали ни развитию Армении, ни притоку туда граждан (в стране наблюдалась депопуляция — численность населения с 1991 по 2019 год сократилась на 17%), ни укреплению обороноспособности Карабаха. Карабахцы так вообще встретили Вторую карабахскую войну в 2020 году в тех касках, в которых они воевали в первой.

Поругались с союзником

Единственным правилом, которое соблюдалось, было — не портить отношения с союзником, Россией. И даже этого хватало для того, чтобы обеспечивать свою безопасность.

Но в 2018 г. по итогам переворота года к власти пришел Никол Пашинян. Новый армянский премьер-министр стал целенаправленно вычищать власть от пророссийских фигур и взял курс на геополитический развод с Москвой.

Собственно, именно поэтому в Армении была запущена кампания по дискредитации России, которая «не помогла защитить Карабах в 2020 году» (при том, что сама Армения тогда отказалась воевать за регион), а также ОДКБ, «которая не защитила Армению в 2021-2022 во время военных конфликтов с Азербайджаном» (при том, что в Армении даже мобилизацию не объявили, отказавшись воевать с вторгнувшимися на территорию азербайджанцами).

И эта антироссийская пропаганда находила понимание в армянском обществе, часть которого хотела сбросить с себя «карабахскую ношу», но при этом обвинить в этом кого-то другого.

«Армения Карабах, в принципе, давно уже оставила. Пашинян не собирался оказывать помощь Карабаху в 2020 году, да и население в целом желанием не горело. Есть даже настроения — так вам, арцахцам, и надо», — пишет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Первая причина, по его словам, заключалась в том, что «была усталость от карабахского клана, много лет доминировавшего в армянской политике». И это действительно так — почти 20 лет (с 1998 по 2018 год) страной правили выходцы из Карабаха Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Вторая причина, по словам Офицерова-Бельского, в том, что «сами карабахцы — люди с немного другим менталитетом — жёсткие, более склонные к криминалу и, кстати, весьма пророссийски настроенные».

Про криминал это, конечно, общественный миф — однако в целом «карабахские» действительно по менталитету сильно отличались от условных «ереванских». Например, считается, что они более трудолюбивы и упорны (отсюда полуругательное-полууважительное выражение «карабахский осел» — то есть упрямый, трудолюбивый, настойчивый человек).

«Вина Москвы» и беспокойство Тегерана

В ходе нынешнего конфликта Россию снова пытаются сделать виноватой — просто потому, что в Карабахе стояли российские миротворцы, которые «не остановили». И это при том, что Пашинян прямым текстом заявил об отказе защищать карабахских армян, а также дал понять, что их судьба его вообще не интересуют.

Вместо того, чтобы следовать трехстороннему российско-армянско-азербайджанскому плану по урегулированию ситуации (а по итогам остановленной Второй карабахской войны у Еревана на руках была фактически дорожная карта по урегулированию), Пашинян побежал к Западу и на его переговорных площадках два раза письменно подтвердил, что признает Карабах территорией Азербайджана без всяких условий.

На это, в частности, указала представитель российского МИД Мария Захарова.

«В тексте нет ни слова о необходимости обеспечения прав и безопасности жителей региона… Это стало окончательным решением Ереваном вопроса Нагорного Карабаха. Почему Никол Пашинян и армянские власти сделали именно так, почему Париж и Брюссель к этому подтолкнули официальный Ереван?» — задаётся риторическими вопросами Захарова.

Сейчас наступает время для дипломатического оформления нового статус-кво в регионе. «Статус новых районов нужно зафиксировать на бумаге, добиться мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, принять гарантии безопасности для населения Нагорного Карабаха», — напоминает Елена Супонина.

Ряд внешних игроков будут преследовать свои интересы. Американцы — вытеснить Россию, турки — вытеснить из региона всех внешних игроков. А иранцы — не допустить в регионе господства турок.

«В иранском экспертном сообществе есть мнение (оно звучит довольно-таки громко), что Исламская Республика может в конечном итоге оказаться проигравшей стороной. Возле ее границ укрепится антииранский союз, и целью его станет Зангезурский коридор. Напомню, что этот проект, предполагающий притязания Баку и Турции на армянский Сюник (Зангезур), в Тегеране много раз называли своей «красной линией», — пояснил ИА Регнум эксперт-международник Аббас Джума.

Российское гуманитарное прикрытие

Теперь, когда завершение карабахского конфликта в пользу Азербайджана стало очевидным фактом, меняющим политический расклад в Закавказье, перед Россией встают новые задачи в этом регионе, отмечают эксперты.

В ситуации, когда у власти в Ереване продолжает находиться Пашинян, у Москвы не так много инструментов для защиты своих интересов (обеспечить стабильный Южный Кавказ и наличие на нем российского плацдарма в Армении).

Перекупить или переубедить Пашиняна не получится — и не только потому, что он жестко индоктринирован.

Как напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский, Пашинян находится в личной зависимости от Запада, поскольку понимает, что ему придется в будущем туда эмигрировать. Объяснить армянам, что отказ от Москвы приведет к захвату их страны турками, тоже непросто из-за того, что Москва не умеет отстаивать свои интересы при помощи инструментов «мягкой силы».

«Наши военные дипломаты работают очень хорошо, как и миротворцы. А вот чего нам не хватает, так это «мягкой силы». Ее нам не хватило и на Украине, и в Азербайджане — где угодно», — напоминает Елена Супонина.

Однако инструменты всё равно есть, полагают эксперты. Как на высшем политическом уровне, так и на гуманитарном.

Прежде всего нужно позаботиться о карабахских беженцах — хотя бы потому, что, введя миротворцев в Карабах, Москва взяла на себя моральные обязательства. «На фоне слухов о нежелании Пашиняна принимать беженцев из Карабаха, думаю, было бы справедливо предоставить беженцам возможность упрощенного получения российского гражданства», — заявил депутат Госдумы Евгений Попов.

Этим шагом Москва, по мнению экспертов, могла бы решить сразу несколько задач.

Во-первых, Россия эффективно закроется от любых обвинений в том, что она «бросила армян, которых обязалась защищать». Во-вторых, продемонстрирует, что своих не бросает. Именно своих — Нагорный Карабах является (наряду с Приднестровьем) одним из самых пророссийских регионов постсоветского пространства. В-третьих, приобретет несколько десятков тысяч новых трудолюбивых христианских граждан.