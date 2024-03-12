Материалы с тегом «Акции протеста»
Польские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной
В Польше фермеры заблокировали на границе с Украиной въезд грузовиков на четырёх направлениях, заявил 12 марта представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко. «Сейчас польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска «Шегини»...
12 марта 2024
Генконсул Украины срочно выехал на польско-украинскую границу
Генеральный консул Украины в польском городе Люблине Олег Куц срочно отправился на украинско-польскую границу в связи с блокировкой пассажирских автобусов со стороны польских протестующих. Об этом сообщил украинский посол в Польше Василий Зварыч в соцсети Facebook (принадлежит компания Meta...
11 марта 2024
Порты Финляндии из-за забастовки остановили почти все грузоперевозки
Грузоперевозки во всех портах Финляндии практически остановлены из-за забастовки профсоюзов, сообщило 11 марта издание Yle. По этим данным, акции протеста связаны с предложенными правительством Финляндии реформами рынка труда. «Забастовка, начавшаяся этим утром, остановила почти все грузовые...
11 марта 2024
В Финляндии профсоюзы начнут забастовку против реформ правительства
Двухнедельная забастовка профсоюзов против реформ финского правительства начнётся 11 марта в Финляндии, сообщил портал Verkkouutiset. Организации недовольны правительственными решениями по выплате пенсий, пособий по безработице, страховых взносов, а также реформами, касающимися увольнений...
11 марта 2024
В Германии объявили о новой забастовке железнодорожников
Профсоюз немецких машинистов GDL с 11 по 13 марта проведёт новую забастовку, которая способна парализовать железнодорожное сообщение в Германии. Об этом сообщила газета Bild. Вечером 11 марта машинисты собираются прекратить движение товарных поездов. Ночью 12 марта к забастовке присоединятся...
11 марта 2024
В Израиле полиция задержала 16 участников антиправительственных протестов
Сотрудники полиции задержали 16 участников антиправительственных протестов в Израиле. Об этом 9 марта сообщила газета Haaretz со ссылкой на полицию. Протестующих задержали на демонстрациях против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые состоялись во многих городах Израиля...
новость часа
10 марта 2024
Премьер Польши Туск не убедил фермеров прекратить протесты
Фермеры после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском решили продолжить протесты, так как ни о чём не получилось договориться, сообщил журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. «Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало», — процитировали слова агрария «РИА Новости»...
новость часа
9 марта 2024
В США собрались отправить морпехов в Гаити
В США собрались отправить морскую пехоту в Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщило 9 марта издание Marine Corps Times. «Развёртывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты — один из вариантов, который имеется у министерства обороны, если Госдеп запросит...
9 марта 2024
Гаити в огне. Банды напали на президентский дворец в Порт-о-Пренсе
Вооружённые банды начали крупномасштабное нападение на правительственные здания в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Атакам подверглись полицейское управление, министерство внутренних дел и президентский дворец, есть жертвы. В городе раздаются выстрелы и взрывы. С момента убийства президента Жовенеля...
9 марта 2024
В Мадриде параллельно прошли два многотысячных марша феминисток
Два крупных марша провели феминистки 8 марта на центральных улицах Мадрида по случаю Международного женского дня, сообщила газета El Mundo. В этих акциях, которые прошли параллельно, приняли участие десятки тысяч человек. Первый марш начался на площади Сибелес. Его участники направились в сторону...
9 марта 2024
Премьер-министр Польши проведёт переговоры с фермерами
Польское правительство приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. О намерении поговорить с протестующими 9 марта заявил премьер-министр страны Дональд Туск. «Я не собираюсь говорить с хулиганами, я пообщаюсь с фермерами. Тех...
8 марта 2024
Протестующие фермеры устроили стычки с полицией в Варшаве
Между фермерами, вышедшими 6 марта на акцию протеста в Варшаве, и полицией начались стычки, пострадали несколько правоохранителей, сообщила пресс-служба столичной полиции. «Пострадали несколько полицейских. На данный момент задержано несколько десятков человек», — говорится в сообщении. По...
6 марта 2024
В Польше фермеры заблокировали соломой входы в офисы политических партий
Фермеры в знак протеста забаррикадировали тюками с соломой входы в офисы крупнейших польских политических партий в городе Белостоке на северо-востоке Польши, 4 марта сообщила радиостанция RMF FM. Речь идёт об офисе партии «Право и справедливость», а также представительстве «Гражданской платформы»...
5 марта 2024
Оценён риск дефицита товаров в Европе из-за постоянных протестов фермеров
Дефицит продовольствия в Европе маловероятен, но не исключён, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Ранее, 4 марта, директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков допустил...
4 марта 2024
Дуда высказался в поддержку протестующих польских фермеров
Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной. «О чём мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы», ― сказал польский лидер. Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров...
4 марта 2024
На Украине сообщили, что польские фермеры блокируют все КПП на границе
Польские фермеры блокируют все шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, на некоторых КПП фактическая пропускная способность в отношении грузового транспорта снизилась в 20 раз, заявил 3 марта представитель госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. Движению легковых...
3 марта 2024
В Париже прошла акция против отправки военных на Украину
В Париже 2 марта прошла акция протеста против возможной отправки французов на Украину и передачи оружия ВСУ. Об этом сообщило «РИА Новости». Манифестация «За мир» состоялась недалеко от эспланады Инвалидов в центре Парижа по призыву партии «Патриоты», которую возглавляет Флориана Филиппо. Несмотря...
2 марта 2024
Профессор-международник дала оценку заявлениям Макрона в адрес России
Президент Франции Эммануэль Макрон держится исключительно на пиаре и не является мощным политиком, но старается играть в него. Поэтому отмечается громкими заявлениями в адрес России, недавнее из которых — о намерении отправить на Украину натовских военных — не вызвало понимания у многих других...
1 марта 2024
В Киеве сообщили о готовности сократить поставки продовольствия в ЕС
Украина готова ограничить экспорт продовольствия в страны Европейского союза, чтобы смягчить обеспокоенность польских фермеров. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. «Мы смиримся с тем, что рост экспорта не будет таким быстрым, каким он был в предыдущие годы. Сейчас для...
29 февраля 2024
Протестующие фермеры забросали яйцами здание канцелярии премьера Польши
Польские аграрии в ходе протеста, который они назвали «Маршем на Варшаву», забросали яйцами здание, где находится канцелярия премьер-министра правительства страны. Об этом сообщил портал Interia. pl. По данным сайта, протестующие направились от сейма, где проходили консультации с его спикером...
новость часа
27 февраля 2024