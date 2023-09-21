Ереван, 21 сентября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Когда тысячи армянских граждан в Ереване вышли на протесты на фоне событий в Нагорном Карабахе, премьер-министр страны Никол Пашинян встретился с соратниками и сообщил им, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку. Об этом 21 сентября сообщила газета «Грапарак».

Paolo Pizzi/Global Look Press Никол Пашинян

«Он [Пашинян] сообщил команде, что никогда не отдаст власть и сохранит её любой ценой», — говорится в материале со ссылкой на собственные источники.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. Минобороны Азербайджана сообщило, что проводит «антитеррористические мероприятия». На следующий день, 20 сентября, конфликтующие стороны в Карабахе договорились о перемирии. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев в регионе. Минобороны Азербайджана подтвердило прекращение огня.

Начиная с 19 сентября у здания правительства Армении в Карабахе проходят митинги из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Также акция протеста состоялась у здания посольства России в Армении. Сотрудники правоохранительных органов смогли разблокировать дипмиссию, задержав несколько демонстрантов.

В свою очередь Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет, он осудил действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Пашинян 19 сентября заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не касается Армении. Когда стало известно, что Степанакерт согласился сложить оружие на условиях Баку, он заявил, что Ереван не участвовал в этих переговорах.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, комментируя ИА Регнум происходящее в Карабахе, заявил, что премьер Армении в угоду Западу фактически отказался от защиты интересов армянских общин в Нагорном Карабахе и сосредоточился на провокации России, что привело к обострению конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Пашинян в 2022 году подписал Алма-Атинскую декларацию, где Нагорный Карабах указан как территория Азербайджана. Официальный представитель Кремля добавил, что речь де-юре идёт о действиях азербайджанской стороны у себя на территории. Затем в мае 2023 года на саммите Совета Европы Пашинян также признал суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит территория Карабаха.