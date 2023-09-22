Протестующие заблокировали ключевой проспект в Ереване
Ереван, 22 сентября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. В Ереване протестующие, выступившие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 22 сентября перекрыли основной городской проспект. Об этом сообщила депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.
Она уточнила, что митингующие заблокировали проспект Мясникяна, связывающий центр города с другими районами Еревана, а также с дорогой в Грузию.
По её словам, участники протестной акции также перекрыли ещё несколько улиц, в результате чего уже образовались пробки.
Как сообщало ИА Регнум, акции протеста из-за боевых действий в Нагорном Карабахе вспыхнули в Армении 19 сентября и продолжаются до сих пор. 19 сентября десятки недовольных действиями Азербайджана собрались у штаб-квартиры Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
В тот же день митинги прошли у здания правительства Армении. Собравшиеся потребовали отставки Пашиняна. Также подобная акция протеста состоялась у здания посольства России в Армении. В полиции республики сообщили, что во время акции протеста в Ереване у здания правительства Армении сотрудники правоохранительных органов задержали 46 человек.
После антиправительственных протестов в Ереване на фоне событий в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении встретился с соратниками и сообщил им, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку.