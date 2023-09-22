Ереван, 22 сентября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. В Ереване протестующие, выступившие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 22 сентября перекрыли основной городской проспект. Об этом сообщила депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Она уточнила, что митингующие заблокировали проспект Мясникяна, связывающий центр города с другими районами Еревана, а также с дорогой в Грузию.

По её словам, участники протестной акции также перекрыли ещё несколько улиц, в результате чего уже образовались пробки.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста из-за боевых действий в Нагорном Карабахе вспыхнули в Армении 19 сентября и продолжаются до сих пор. 19 сентября десятки недовольных действиями Азербайджана собрались у штаб-квартиры Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В тот же день митинги прошли у здания правительства Армении. Собравшиеся потребовали отставки Пашиняна. Также подобная акция протеста состоялась у здания посольства России в Армении. В полиции республики сообщили, что во время акции протеста в Ереване у здания правительства Армении сотрудники правоохранительных органов задержали 46 человек.

После антиправительственных протестов в Ереване на фоне событий в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении встретился с соратниками и сообщил им, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку.