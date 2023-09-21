Ереван, 22 сентября, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Во время акции протеста в Ереване у здания правительства Армении с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна сотрудники полиции задержали 46 человек. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание полиции Республики Армения

«С акций [протеста — ред.] в полицейские отделения были доставлены 46 граждан», — сообщил собеседник агентства.

Митинги у здания правительства Армении проходят с 19 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Также подобная акция протеста состоялась у здания посольства России в Армении.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха. Никол Пашинян на фоне происходящего сделал заявление, что армянских военнослужащих в регионе нет, при этом он осудил действия Азербайджана.

Напомним, в начале октября 2022 года премьер-министр Армении, подписав заявление о признании Алма-Атинской декларации, признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что завершившиеся в Евлахе переговоры могут привести к миру между Баку и Ереваном. Он отметил, что мирный договор включает в себя пять пунктов с обязательствами сторон, в которых указано, что они не будут вмешиваться в политику друг друга.