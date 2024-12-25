27 января 2025 года на торжествах по поводу 80-летия освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (более известного по польскому названию Освенцим) не будет руководителей нашей страны и Израиля.

ИА Регнум

Польское руководство таким образом решило отказать России — в лице Владимира Путина — в праве почтить память убитых фашистами советских граждан и бойцов РККА, которые погибли при освобождении Освенцима.

Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, соответственно, запретили в День памяти Холокоста побывать на месте уничтожения более 1 млн европейских евреев.

Таким образом, поляки отказали и потомкам тех, кто освобождал, и тех, кого освобождали.

Формальная причина одна и та же: гаагский Международный уголовный суд, мол, выписал ордер на арест президента России и премьер-министра Израиля. Польша признаёт юрисдикцию гаагского судебного учреждения и-де «не хочет последствий». Но реальные причины, похоже, иные, и в случае России и Израиля — разные.

В нашем случае это украинский вопрос. Ещё за 10 лет до пресловутого вердикта МУС, в январе 2015-го, Варшава отказалась послать приглашение российскому президенту на 70-летие освобождения Освенцима. Полякам было мало демонстративно не признавать воссоединение Крыма с Россией, не замечать агрессию Киева в Донбассе и поддерживать майданный режим, но и нужно было ещё «морально уязвить» Москву.

Zuma\TASS Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме

Тогдашний глава МИД Польши Гжегож Схетына договорился до того, что Освенцим освободила не Красная армия, а исключительно «украинские солдаты». Ведь действовали подразделения Первого Украинского фронта, где по логике польского министра служили сплошь этнические малороссы. Пан Схетына позже пытался исправить свой ляп, но это никак не повлияло на главное: Польша продолжает следовать принципу демонстративного забвения о том, что Восточную Европу освободила наша армия — где служили и русские, и украинцы, и, к слову, поляки.

Так что дело сейчас не в особой юридической щепетильности.

Что же касается представителей Израиля, то, смеем предположить, и здесь дело не только в желании следовать решению МУС. Традиции антисемитизма в Речи Посполитой уже не одно столетие, даже в Польской Народной Республике при товарище Владиславе Гомулке в 1968–1969 годах на партийно-государственном уровне шла настоящая антисемитская кампания (даром что евреев в Польше по понятным причинам оставалось немного). Старшим товарищам из ЦК КПСС пришлось урезонивать братскую соцстрану.

Учитывая традиции, и современные руководители Польши вряд ли будут испытывать уколы совести из-за того, что запретили израильскому руководителю приехать в Освенцим.

Очевидно, что 27 января 2025-го президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск ни полусловом не упомянут факты, которые были обнародованы в прошлом году — показания спасённых узников фабрики смерти о том, что нацисты привлекали местных поляков для охраны концлагеря. Польских заключённых — уголовников активно вербовали в лагерные «капо» (сокращение от немецкого «Kameradschaft — Polizei» — буквально: «товарищеская полиция»), которых привлекали к убийствам узников.

В числе почётных гостей будут и представители киевского режима, который не стесняется героизировать гитлеровских пособников из ОУН*-УПА*. В том числе тех, кто резал поляков на Волыни и был исполнителем «ликвидаций» в Бабьем Яре — массового убийства более ста тысяч безоружных людей. И, как вспоминал один из освобождённых узников нацистских концлагерей Феликс Кольмер, в Аушвице среди надзирателей «самыми худшими были эсэсовцы, которые попали в СС с Украины».

Ещё, скорей всего, там будут представители Латвии, где 16 марта пройдёт ежегодный марш «ветеранов» легиона СС. И делегация Литвы, где как национальных героев чтят боевиков «фронта активистов», ещё до подхода вермахта в июне 1941-го устроивших в Вильнюсе еврейский погром и резню коммунистов. Кстати, в Литве было уничтожено 95% местного еврейского населения, причём не немецкими зондеркомандами, а местным населением.

Вряд ли в годовщину открытия ворот фашистского концлагеря пойдёт речь о том, что сейчас в литовской тюрьме умирает антифашист Альгирдас Палецкис.

Будут гости из Франции и Румынии, где также евреев убивали и переправляли в концлагеря — с согласия гитлеровских подельников, маршала Филиппа Петена и кондукэтора Иона Антонеску.

Будут и немцы. Но те хоть покаялись и даже наказали некоторых виновных, но ныне их ничуть не смущают киевские союзники и огромная украинская диаспора, которой дозволено то, за что самих бундесбюргеров призывают к ответственности.

И будут, разумеется, в Освенциме и американцы с британцами — которые, судя по недавним торжествам в Нормандии, считают исключительно себя победителями Гитлера. Вроде и освободители, и с нацизмом боролись, но…

Приходится напоминать, что 5–16 июля 1938 года состоялась Эвианская конференция, где решался вопрос, что делать с евреями, оказавшимися в Германии без прав и под угрозой уничтожения. Представитель администрации Франклина Рузвельта там заявил, что США уже сделали все возможное, впустив аж 27 тысяч человек, то есть полностью использовав въездную квоту для беженцев из Германии и Австрии.

Представитель британского кабинета отметил, что королевство не примет беженцев ни на Британских островах, ни даже в подмандатной Палестине, но лишь — в строго ограниченном количестве — в африканских колониях.

Сколько из этих, лишённых права въезда в «страны демократии», евреев впоследствии погибли в Освенциме, Майданеке, Треблинке, Саласпилсе, в других концлагерях и лагерях смерти? Вопрос риторический. С тем же успехом можно спросить, сколько наших сограждан погибло из-за того, что союзники до последнего тянули с открытием второго фронта в Европе.

Zuma\TASS Бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау

Добавим, что и после разгрома нацизма британское правительство продолжило и даже усилило практику недопуска чудом выживших евреев на управляемые им территории. Из нацистских лагерей смерти люди попадали… в лагеря для перемещённых лиц на Кипре. Туда же направляли и отловленных на территории будущего Израиля нелегалов.

Весьма сомнительны моральная правота Запада, Польши и уж тем более киевского режима и их право определять, кто достоин почтить память жертв Освенцима и чествовать освободителей.

Из всех европейских лидеров лишь только у сербского президента Александра Вучича хватило храбрости выразить возмущение отказом Польши пригласить на мемориальные торжества руководителей страны — победительницы нацизма. Было бы странно, если бы лидер европейского народа, пережившего нацистский геноцид, поступил иначе. Что же до остальной Европы…

Как заметил Владимир Путин на недавней пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, Россия и не стремится к участию в каких-либо памятных мероприятиях на Западе по случаю годовщин Второй мировой. Достаточно того, что мы сами не забывали о подвиге наших солдат, спасших Европу и мир и остановивших Холокост.

«А то, что пытаются это забыть в других странах, это естественно для сегодняшних руководителей, потому что для них это линия атаки на Россию в целом — как бы забыть, сдвинуть, не вспоминать», — подчеркнул российский лидер. Так что Европа в очередной раз проявила себя.