Состояние здоровья антифашиста Альгирдаса Палецкиса, содержащегося в заключении в литовской тюрьме, резко ухудшилось. Это случилось вскоре после вердикта суда, увеличившего ему срок заключения.

ИА Регнум

Отношение властей Литвы к Палецкису понятно: им хотелось бы, чтобы он вообще не вышел на свободу. Для того его и держат в таких условиях.

В сходной ситуации находится и другой литовский политзаключенный — Алексей Грейчус, этого организатора «Бессмертного полка» не спасло от тюрьмы даже онкологическое заболевание.

«Подвергают унижениям и издевательствам»

Оппозиционный левый политик и независимый журналист Палецкис был тайком брошен в литовскую тюрьму в ноябре 2018-го — по стандартному для прибалтийских этнократий обвинению в «шпионаже в пользу России».

За время пребывания в одиночной камере здоровье Палецкиса пошатнулось, он сбросил почти тридцать пять килограммов. И одновременно написал книгу «Наручники на мысль» — потрясающее свидетельство силы человеческого духа.

Спустя полтора года его условно выпустили с электронным браслетом на ноге, но в мае 2022-го снова посадили на шесть лет.

В декабре 2024-го суд вынес Палецкису, находящемуся в тюрьме Каунаса, приговор по ещё двум делам, заведенным в его отношении уже во время заключения, — о «клевете» на министра обороны Лауринаса Касчюнаса и «надругательстве над памятью» литовских послевоенных «лесных братьев».

Второе обвинение в итоге было снято, а вот по первому суд накинул Палецкису еще три месяца заключения. Таким образом, суммарно оппозиционер должен теперь провести в тюрьме ещё год и восемь месяцев.

Соратник Палецкиса Мечислав Гедройц, которому позволили навестить его в тюрьме после нового судебного приговора, сообщил что тот держится бодро, шутит, старается как можно больше заниматься спортом. Но положение Альгирдаса ухудшилось. Администрация предлагает заключенным разные виды работы, в том числе за компьютером. Палецкису же предоставили единственный вариант — стать уборщиком. Он отказался, и из-за этого ему ограничили количество свиданий и отказали в возможности делать покупки в тюремном магазине.

А буквально на следующий день после встречи с Гедройцем Палецкису стало плохо. Ему поставили диагноз инфаркт и вывезли в больницу. Латвийская правозащитница Алла Березовская, старающаяся оказать всемерную помощь как Палецкису, так и прочим политическим заключенным в прибалтийских странах, сообщила, что на ухудшение состояния Альгирдаса очень повлияли события последних дней.

«Независимого журналиста подвергают унижениям и издевательствам», — сказала Березовская и призвала «честных литовцев» написать обращение к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой о помиловании Палецкиса к Рождеству.

Дополнительную информацию, правда, очень скудную, о состоянии Палецкиса сумел добыть его сподвижник Казимерас Юрайтис.

Это оказалось очень нелегко, так как тюремная администрация никаких данных никому принципиально не сообщает — в этом было отказано даже престарелому отцу Альгирдаса. Оказалось, что Палецкис все еще находится в больнице, но его состояние оценивается как не угрожающее жизни.

Однако дальнейшая судьба Альгирдаса вызывает тревогу. Очевидно, что литовские власти изобретают поводы к тому, чтобы отсрочить его выход на свободу.

Хотя, быть может, после недавних парламентских выборов, которые литовские консерваторы, заклятые враги Палецкиса, проиграли, его положение несколько и улучшится.

Ставки высоки

Чем современному правящему классу Литвы так ненавистен Альгирдас Палецкис? Дело в том, что этого человека можно уподобить неприрученному волку в стае комнатных болонок. Изначально Альгирдасу очень повезло с семьей: его отец Юстас Винцас был влиятельным советским элитарием, сохранившим свое положение и в постсоветской Литве.

Палецкис-старший долгие годы отработал в литовском МИДе, а потом десять лет — депутатом Европарламента.

Благодаря покровительству отца Альгирдас тоже пошёл по дипломатической линии, перед ним открылась возможность блистательной карьеры. Он успешно избрался в парламент от фракции социал-демократов, стал вице-мэром Вильнюса. Однако карьера системного политика его в конце концов не устроила.

Позднее Альгирдас рассказывал, что в Литве успешные политики фактически продают душу ради высоких зарплат. Они служат не своим избирателям, а, во-первых, вашингтонскому «большому брату» и, во-вторых, крупному капиталу, продавливающему через депутатов и министров решения.

Палецкису заниматься такими делами показалось зазорным. Он порвал с литовскими соцдемами, целиком продавшимися истеблишменту, и попытался создать независимую политическую силу, которая будет отстаивать интересы народа и подлинный суверенитет литовского государства.

Альгирдас Палецкис — один из самых больших интеллектуалов современной Литвы. Альгирдас заявил, что его страна, по сути, попала в колониальную зависимость от США и ЕС и нуждается в подлинной, а не декларативной независимости.

Одним из средств такой независимости он видит добрососедские отношения с Россией и Белоруссией.

Также Палецкис покусился на одну из главных «священных коров» современного литовского государства — историческую мифологию.

Собственно, его неприятности начались, когда он поставил под сомнение один из постулатов этой мифологии — публично усомнился в том, что в январе 1991 года в Вильнюсе советские солдаты стреляли в безоружный народ.

Дерзость сделала Палецкиса чрезвычайно привлекательной личностью для одних и предметом ненависти для других. В отношении Альгирдаса была развязана травля.

«В Литве психологический террор впервые ввела власть Витаутаса Ландсбергиса еще в 1990-е. Мало того, были люди, которых уже тогда сажали в тюрьму. Так начиналась «демократия» — авторитарная, нетерпимая к инакомыслию», — вспоминает оппозиционер.

Когда власти убедились, что ни травлей, ни огромными штрафами Палецкиса не запугать, в его отношении сфабриковали дело и поместили Альгирдаса в тюрьму.

Ставки в этой игре высоки: государство понимает, что если оно не уничтожит Палецкиса физически, то само же снабдит его героической биографией. Имидж мученика, несломленного героя может сыграть на руку Альгирдасу в случае смены геополитической обстановки.

Кстати, интересная историческая аналогия: его дед, Юстас Палецкис, в 30-х гг. тоже находился в жесткой оппозиции к тогдашнему правящему в Литве диктаторскому режиму Сметоны. А потом в течение почти двадцати семи лет, с 1940-го по 1967-й, был председателем Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

Милости ждать не приходится

Одновременно с Альгирдасом Палецкисом в тюрьме чахнет и другой политзаключенный — Алексей Грейчус, бывший организатор «Бессмертного полка» в Литве. В свое время он сотрудничал с калининградской организацией «Фонд Победы». При ее финансовом участии Грейчус устраивал в разных городах Литвы праздничные концерты, приуроченные к 9 Мая и другим датам.

Осенью 2019 года, когда шла подготовка к предстоящему празднованию 75-летия Победы над нацизмом, к Грейчусу наведались сотрудники литовского Департамента госбезопасности. Они в течение нескольких часов убеждали его, что никакого «Фонда Победы», дескать, не существует, а на самом деле под этим прикрытием россияне ведут разведдеятельность в Литве.

По окончании беседы со спецслужбистами Грейчус решил для себя, что не будет поддаваться на запугивания. За что в начале марта 2020-го и поплатился — угодил на несколько месяцев в изолятор в Шауляе. Грейчусу, как и Палецкису, предъявили «шпионаж в пользу России».

Первые две недели после ареста Алексей провел на карантине в «одиночке», размером полтора шага в ширину и шесть в длину. В июне Грейчуса условно выпустили, а в ноябре 2021 года суд дал ему четыре года. Апелляция не помогла, и в августе 2022-го Грейчуса вернули за решетку.

На тот момент ему был поставлен диагноз лейкемия, но суд это не смягчило. За Алексея просил и его отец — находящийся в преклонном возрасте писатель Римантас Грейчус. Кстати, дед и бабушка Алексея — Йонас и Марийона Грейчус в свое время получили от израильского института «Яд Вашем» звание Праведников народов мира за спасение евреев во время холокоста в Литве.

Сыновья спасенной ими Сары Кантор и её внучка Лори помогли Римантасу Грейчусу с оплатой адвоката для Алексея и отправили несколько писем литовским властям с просьбой проявить гуманность к внуку Праведников мира и не применять к нему меру наказания, связанную с лишением свободы.

Не помогло…

К счастью, Грейчус всё еще жив. Как сообщает Алла Березовская, Алексей не жалуется, мужественно борется с недугом, нашел работу делопроизводителя, а после отбытия части срока ему разрешается раз в три месяца выезжать с электронным браслетом на ноге к отцу на три дня. Что касается условно-досрочного освобождения, то Алексей соответствующей просьбы не подает. Он уверен, что осужденным по политическим статьям на эту милость от властей можно не рассчитывать.