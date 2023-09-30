Москва, 30 сентября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен позволил себе вопиющую ложь, говоря о якобы замалчивании Советским Союзом трагедии в Бабьем Яре, заявила 30 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Представитель МИД России Мария Захарова

Она напомнила, что нацисты, оккупировав территорию Киева, приступили к зачисткам и расстреляли мирное население 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных.

«Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом буквально уничтожили 34 тысячи человек — об этом как раз и вспомнил Блинкен, цинично соврав о памяти этой трагедии в СССР, а также «забыв» о том, что расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной Армией в ноябре 1943 года», — написала Захарова.

По её мнению, самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили эту историю». Захарова подчеркнула, что ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.

Дипломат уточнила, что в марте 1945 года было принято Постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП (б)У № 378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра», в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, названной позже Национальным историко-мемориальным заповедником «Бабий яр» в Киеве.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заметила, что для советского народа Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советскими солдатами. Этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович, отметила она.

«Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да ещё и в годовщину трагедии! С другой стороны, ну а что мы хотим от госсекретаря США, который был объявлен израильским изданием одним из самых влиятельных евреев в мире в прошлом году, но который не нашёл слов осуждения чествованию нациста в канадском парламенте?» — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября канадские парламентарии вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Канаду, поддержали 98-летнего эсэсовца аплодисментами. Его представили законодателям как ветерана «борьбы за украинскую независимость против русских» в годы Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы.

Жертвами украинского национализма становились русские, поляки, белорусы, евреи, цыгане. В 1941 году во Львове были убиты несколько тысяч евреев и сотни представителей польской интеллигенции, среди которых были в том числе преподаватели и учёные. 29 сентября 1941 года в киевском урочище Бабий Яр бандеровцы расстреляли цыган, евреев и советских военнопленных. За один день был убит 33 771 человек. Всего были расстреляны, по разным данным, от 100 до 150 тысяч человек.