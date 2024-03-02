Материалы с тегом «Вторая мировая война»
Основатель ЧВК Blackwater назвал плохой идею вступления Украины в НАТО
Замысел Запада сделать Украину членом НАТО — плохой, такую идею изначально не должны были обсуждать. Об этом в интервью программе PBD Podcast заявил основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Он напомнил о потере Россией более 22 млн человек в годы Второй мировой войны, когда страна...
2 марта 2024
Эксперт оценил шансы Польши получить репарации от России
Высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы необходимости взыскания репараций с России представляет собой простое сотрясение воздуха. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В...
16 февраля 2024
МИД Польши заявил, что вопрос репараций со стороны Германии закрыт
Вопрос репараций Польше со стороны властей Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрыт. Об этом 15 февраля заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Как напомнил Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга в ответ на депутатский запрос заявила, что...
15 февраля 2024
Глава МИД Польши заявил, что репарации нужно требовать от России
Власти Польши должны были требовать репарации за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, не от Германии, а от России, заявил 15 февраля глава МИД страны Радослав Сикорский. Он напомнил, что правившая на протяжении последних восьми лет партия «Право и справедливость» обращалась за...
15 февраля 2024
В Канаде рассказали, как члены дивизии СС «Галичина» попали в страну
Бывшие члены украинской дивизии СС «Галичина» в 1950-х годах смогли въехать в Канаду из Великобритании, так как Лондон представил их «борцами с коммунизмом», сказано в опубликованном 2 февраля на сайте архивов Канады докладе историка Алти Родала. Доклад Родала был подготовлен в 1980-х годах. Учёный...
3 февраля 2024
Эксперт объяснил негодование главы МИД Польши из-за «польского Освенцима»
Польские власти долгие годы сражаются с западными трактовками истории концлагеря в Освенциме «Аушвиц» как польского концлагеря. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 января заявил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок. Ранее...
29 января 2024
Глава МИД Польши потребовал не называть концлагерь Освенцим польским
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство тем, что в Еврокомиссии назвали нацистский концлагерь в Освенциме польским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Так глава польского МИД прокомментировал видео, которое появилось по случаю Международного дня памяти...
29 января 2024
В Норвегии осудили фон дер Ляйен за ошибку с Освенцимом
ЕС занимается переписыванием истории, утверждая в своих обращениях о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) освободили войска союзников, написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в социальной сети X (бывший Twitter). Так он прокомментировал соответствующее...
28 января 2024
Путин назвал память о победе над нацизмом священной для России
Россия всегда будет помнить, какой ценой досталась победа над нацизмом во время Второй мировой войны, память об этой войне священна для страны. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста. Телеграмму президента на памятной церемонии в...
26 января 2024
Салливан: прямо сейчас формируется новый миропорядок
США и их союзники способны повлиять на формирование нового миропорядка, заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. «Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый...
17 января 2024
В Великобритании вырос спрос на истребители Spitfire времён Второй мировой
Британские истребители Spitfire времён Второй мировой войны, восстановленные по обломкам, стали пользоваться большим спросом, сообщило 26 декабря издание The Times. «У нас идёт бурная торговля. Мы очень заняты, как никогда заняты. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», — приводит...
27 декабря 2023
В Калуге прошла церемония закрытия акции «Вахта памяти — 2023»
В Калуге прошла церемония торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти — 2023». В мероприятии, которое было приурочено к 10-летию поискового движения России и 35-летию его официального признания на государственном уровне, участвовали более 200 поисковиков из 61 субъекта РФ. Президент...
24 ноября 2023
В Польше создали комиссию по репарациям от России и Германии
В Польше создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба от России и Германии. С соответствующим заявлением в соцсети X (ранее Twitter) обратился заместитель главы министерства иностранных дел страны Аркадиуш Мулярчик. По его словам, парламентская группа займётся...
16 ноября 2023
Захарова высмеяла заявление МИД Польши о членстве Украины в Евросоюзе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о том, что Украина не сможет стать членом Евросоюза без решения вопроса по эксгумации останков поляков. Об этом представитель МИД написала у себя в Telegram-канале. «Без эксгумации в ЕС давно...
8 ноября 2023
Из-за бомбы времён Второй мировой в Штутгарте эвакуировали 1,9 тыс. человек
В Штутгарте на юго-западе Германии эвакуировали 1,9 тыс. человек из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны. Городская полиция сообщила об этом 5 ноября в соцсети Х. Прибывшие на место инцидента сапёры успешно обезвредили бомбу. Полиция сообщила об отмене ограничений, которые временно ввели...
5 ноября 2023
На Украине обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни
В Тернопольской области Украины обнаружено массовое захоронение жертв Волынской резни. Об этом сообщил член совета министров республики Польши Михал Дворчик в социальной сети X (ранее — Twitter). Дворчик заявил, что останки обнаружили в бывшем селе Пужники Чортковского района Тернопольской области...
27 октября 2023
Канада обязана извиниться перед русскими за чествование нациста — посол
Канадские власти должны набраться смелости и извиниться перед русскими за чествование украинского нациста в парламенте. Произнесённого премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявления недостаточно, считает посол России в Оттаве Олег Степанов. «Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и...
28 сентября 2023
Рогов предложил Борису Джонсону переобучиться в русской школе
Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону необходимо пройти переобучение в российской школе после его оценок Второй мировой войны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс...
23 сентября 2023
В Польше начнут подсчитывать «ущерб», нанесённый Советским Союзом
В Польше 19 сентября начнёт работу комиссия по оценке ущерба, якобы нанесённого стране Советским Союзом во время Второй мировой войны, заявил 13 сентября заместитель министра иностранных дел Польши, «уполномоченный правительства по вопросам репараций» Аркадиуш Мулярчик. «19–20 сентября состоится...
13 сентября 2023
Жителям России раздали муаровые ленты в день окончания Второй мировой войны
Памятные мероприятия и акции в День окончания Второй мировой войны провели в разных городах участники всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Об этом сообщил 3 сентября ИА Регнум пресс-секретарь движения Даниил Кирпиченко. Представители движения вышли на улицы городов и посёлков в...
3 сентября 2023