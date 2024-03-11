Материалы с тегом «История»
Западные СМИ и эксперты раскритиковали МИД Эстонии за русофобский пост
Известные журналисты, политологи и эксперты в соцсети X (бывшая Twitter) осудили МИД Эстонии за публикацию, в которой ведомство попыталось обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина в марте 1944 года. При этом эстонский МИД умолчал о том, что весной 1944 года город был занят нацистскими...
11 марта 2024
Правнук Сталина призвал отменить решение об осуждении культа личности вождя
Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад призвал отменить итоги XX съезда КПСС, на котором осудили культ личности вождя. Об этом он заявил 5 марта на пресс-конференции в городе Бор в честь годовщины смерти советского лидера, сообщило «РИА Новости». «Сегодня я хочу поднять вопрос на...
5 марта 2024
В Киеве обесценили гарантии США по Будапештскому меморандуму
Будапештский меморандум, подписанный с Украиной в 1994 году, продемонстрировал несостоятельность американских гарантий безопасности, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете The Times. «Оказалось, что подпись президента США...
24 февраля 2024
В Москве состоялся международный форум «Память победителей»
В Москве прошёл международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Участвовали более 60 организаторов шествия Бессмертного полка из более чем 30 стран мира, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия. На форуме выступили...
23 февраля 2024
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в 5–8 классах
Министерство просвещения предложило увеличить количество уроков истории в 5–8 классах с двух до трёх в неделю, а число часов на обществознание в школах сократить. Соответствующие документы опубликовали на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. «Общее число часов, рекомендованных...
новость часа
22 февраля 2024
Глава МИД Польши потребовал не называть концлагерь Освенцим польским
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство тем, что в Еврокомиссии назвали нацистский концлагерь в Освенциме польским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Так глава польского МИД прокомментировал видео, которое появилось по случаю Международного дня памяти...
29 января 2024
Портреты жертв Холокоста на выставке в Лейпциге разрисовали маркерами
В Лейпциге разрисовали портреты жертв Холокоста на мемориальной выставке на площади Вилли Брандта, сообщила 28 января интернет-газета Leipziger Zeitung со ссылкой на полицейский отчёт. «Повредили шесть портретов с мемориальной выставки Холокоста на площади Вилли Брандта зелёными и чёрными...
28 января 2024
В Норвегии осудили фон дер Ляйен за ошибку с Освенцимом
ЕС занимается переписыванием истории, утверждая в своих обращениях о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) освободили войска союзников, написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в социальной сети X (бывший Twitter). Так он прокомментировал соответствующее...
28 января 2024
Путин: нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит
Агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Тогда, в 1945 году, нацизм был повержен...
27 января 2024
Путин назвал судьбу Ленинграда трагической, но триумфальной
Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц истории страны, заявил 27 января президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Ровно 80 лет назад...
27 января 2024
МИД Германии выступил с заявлением в годовщину снятия блокады Ленинграда
Германия признала историческую ответственность за преступления немецких войск, совершённых во время блокады Ленинграда, следует из заявления министерства иностранных дел ФРГ. «Германия привержена сохранению памяти о зверствах, совершённых немецкими военными во время Второй мировой войны, и прямо...
27 января 2024
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Глава государства, преклонив колено, возложил букет красных роз, перевязанный чёрной лентой. В это время горнист исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина»...
27 января 2024
Медведев назвал освобождение Ленинграда источником мужества и стойкости
Сегодня исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, это особая дата для всей России, заявил 27 января заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте. «Наш долг — бережно хранить память о подвиге советского народа, это источник...
27 января 2024
«Город осаждал весь «Евросоюз». К 80-летию снятия блокады Ленинграда
Ровно 80 лет назад бойцы Ленинградского и Волховского фронтов отбросили немецкие войска на 70-100 километров от северной столицы. Завершилась Ленинградско-Новгородская наступательная операция, но что более важно, окончательно была прорвана и снята блокада. Об этом верховное командование оповестило...
26 января 2024
Историк раскрыл неожиданные последствия указа Путина для Франции
Часть объектов недвижимости, расположенных на побережье Ниццы, могут попасть под указ президента России Владимира Путина о поиске государственной собственности за рубежом, заявил 22 января доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий. Он указал на то, что российским...
22 января 2024
Древние укры против мокшей. Братья ли русские украинцам
Серьёзные люди говорят, что национальная история любого народа начинается с рождения её субъекта. Но поскольку в общественном сознании украинцев общепризнанной концепции украиногенеза никогда не было, им её придумали: без этого остальное заходит плохо. А хуже всего — самый главный и острый вопрос...
6 января 2024
«Откуда есть пошла русская земля». Родила ли Украина Россию
Пронзительный пафос легенды о том, что только Украина имеет право наследовать Русь, существует чуть ли не со времен гетмана Ивана Мазепы, утверждавшего, что «прежде были мы то, что теперь московцы: правительство, первенство и самое название Руси отъ насъ къ нимъ перешли». Но оформлена она была и...
5 декабря 2023
В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I
Торжественная церемония открытия памятника российскому императору Николаю I прошла в Александровском саду на территории Нижегородского откоса в Нижнем Новгороде, сообщил 3 декабря ТАСС. «Сегодня большая великая справедливость восстанавливается. Мне кажется, что особенно для нижегородцев имя...
3 декабря 2023
Суд в Калининграде признал геноцидом зверства фашистов в Восточной Пруссии
Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии, сообщили 1 декабря в пресс-службе суда. «Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной...
1 декабря 2023
Облдума приняла закон, позволяющий переименовать Волгоград на референдуме
Волгоградская областная дума приняла поправки в закон о переименовании регионального центра. Заседание состоялась 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа. Региональный закон об административно-территориальном устройстве, предполагающий проведение областного референдума в...
30 ноября 2023