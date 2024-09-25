Вучича возмутил отказ пригласить Россию на юбилей освобождения Освенцима
Вучич: на годовщину освобождения Освенцима не пригласили представителей России
Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. На мероприятия в январе 2025 года по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Польша не пригласит представителей России. Это настоящее извращение, поскольку именно русские освободили концлагерь, заявил 25 сентября президент Сербии Александр Вучич.
«Сейчас будут мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободили, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создали этот лагерь, приглашены будут. У нас в мире всё, как бы это сказать, чтобы не использовать мою формулировку, «извращённо-наоборот», — сказал в Нью-Йорке сербский лидер.
По мнению Вучича, позиция польской стороны очень странная.
Мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря пройдут в мемориальном музее Освенцима в январе 2025 года.
Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Польши Радослав Сикорский, говоря о нацистском лагере смерти в Освенциме, призвал к необходимости указывать, что его создали во время немецкой оккупации.
Освенцим находится в Польше в 60 км к западу от Кракова. Нацисты основали лагерь 20 мая 1940 года. С того момента и до освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками 27 января 1945 года, по оценкам историков, было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых евреи.
Агрессия, с которой столкнулась Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, заявил 27 января на концерте, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент Владимир Путин. Трагедии ленинградцев и узников концлагерей всегда будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма, отметил глава государства.