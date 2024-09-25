Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. На мероприятия в январе 2025 года по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Польша не пригласит представителей России. Это настоящее извращение, поскольку именно русские освободили концлагерь, заявил 25 сентября президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

«Сейчас будут мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободили, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создали этот лагерь, приглашены будут. У нас в мире всё, как бы это сказать, чтобы не использовать мою формулировку, «извращённо-наоборот», — сказал в Нью-Йорке сербский лидер.

По мнению Вучича, позиция польской стороны очень странная.

Мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря пройдут в мемориальном музее Освенцима в январе 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Польши Радослав Сикорский, говоря о нацистском лагере смерти в Освенциме, призвал к необходимости указывать, что его создали во время немецкой оккупации.

Освенцим находится в Польше в 60 км к западу от Кракова. Нацисты основали лагерь 20 мая 1940 года. С того момента и до освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками 27 января 1945 года, по оценкам историков, было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых евреи.

Агрессия, с которой столкнулась Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, заявил 27 января на концерте, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент Владимир Путин. Трагедии ленинградцев и узников концлагерей всегда будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма, отметил глава государства.