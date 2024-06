Нельзя отмечать 80-ю годовщину десантной операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто восхваляет нацистов, подчеркнул президент Владимир Путин, на организованной ТАСС встрече с главами мировых информагентств.

«Пусть отмечают без нас, с нас не убудет, — цитировало агентство главу государства. – Я думаю, что там будет присутствовать сегодняшнее руководство Украины». А сегодняшний символ украинской государственности — это Степан Бандера, один из основных сподвижников Адольфа Гитлера на территории Восточной Европы, отметил Путин.

Встреча с главами информагентств прошла в канун юбилея одной из ключевых (наряду с советскими «десятью сталинскими ударами») операций последнего этапа Второй мировой.

Высадка англо-американских войск на побережье Нормандии 6 июня 1944 года дала начало освобождению Франции (операция «Оверлорд»). А главное — это означало открытие второго антигитлеровского фронта в Западной Европе, чего так долго добивался Советский Союз, с 1941 года нёсший главную тяжесть войны.

Но на юбилейных торжествах во Франции (куда, по решению «хозяев площадки» из администрации Эммануэля Макрона представители России приглашены не были) как и ожидалось, воздали почести армиям союзников, но не упомянули советских воинов. Это притом, что именно СССР весной 1945-го настоял, чтобы Францию включили в число стран, принимающих капитуляцию Германии — о чём накануне напомнил Путин.

Президент США Джо Байден, выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер объявил: «Сегодня здесь с нами люди, которые в тот день бились бок о бок с американцами под разными флагами, но сражаясь в равной степени храбро и ради одной цели». Но о решающей роли нашей страны в разгроме Третьего Рейха и милитаристской Японии Байден даже не заикнулся.

Впрочем, ничего нового. Ещё 27 мая, выступая на Арлингтонском военном кладбище, президент США заявил, что во время Второй мировой войны именно американские солдаты спасли мир и освободили Европу от фашизма.

Для сравнения, в выступлении на параде 9 мая Владимир Путин вновь напомнил, что «Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников», и что мы продолжаем чтить отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции.

Но антироссийская конъюнктура оказалась важнее для бывших союзников. На юбилей операции антигитлеровской коалиции действительно прибыл глава киевского режима (ещё раз напомним, что с 2015 года решением Верховной рады нацистские коллаборационисты из запрещённой в России ОУН-УПА* признаны «борцами за независимость Украины»).

Ещё до вероятной встречи с Владимиром Зеленским Байден заверил, что коллективный Запад не намерен прекращать оказывать поддержку Украине. В упомянутой речи на американском военном кладбище в прибрежной деревушке Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены участники штурма «пляжа Омаха», Байден долго распространялся о «нескончаемой борьбе между диктатурой и свободой» явно проводя параллели между событиями Второй мировой и нынешним противостоянием Запада и России

Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж «Омаха». Утро 6 июня 1944 года

Но восемь десятилетий назад руководители США куда адекватнее оценивали роль нашей страны в борьбе с гитлеровской диктатурой. Советский и российский историк Олег Ржешевский приводил цитату из послания американского президента Франклина Рузвельта британскому премьеру Уинстону Черчиллю от 3 апреля 1942 года: «Ваш народ и мой народ требуют создания фронта, который ослабил бы давление на русских, и эти народы достаточно мудры, чтобы понимать, что русские сегодня убивают больше немцев и уничтожают больше снаряжения, чем вы и я вместе взятые».

Цена промедления

Впрочем, от этой констатации факта до «дня Д» — высадки войск Дуайта Эйзенхауэра и Бернарда Монтгомери на берег Ла-Манша — прошло более двух лет. За это время, только безвозвратные потери советских войск убитыми, пленными и пропавшими без вести составили свыше 5,5 млн человек, указывает российский историк Александр Падерин.

При этом о необходимости открытия второго фронта Москва вела речь в первые же месяцы после нападения гитлеровцев на Советский Союз. К примеру, 13 сентября Иосиф Сталин писал Черчиллю: «Я изложил в своем последнем послании мнение Правительства СССР о создании второго фронта, как основного средства улучшения нашего общего дела. В ответ на Ваше послание, где Вы вновь подчеркиваете невозможность создания в данный момент второго фронта, я могу лишь повторить, что отсутствие второго фронта льет воду на мельницу наших общих врагов».

Однако даже в январе 1943 года — в разгар самого тяжёлого сражения Второй мировой, Сталинградской битвы — англо-американская конференция в Касабланке постановила: в этом году десантной операции союзников с высадкой на территорию Северной Франции не будет.

Совместное послание Черчилля и Рузвельта о результатах этой конференции, направленное Сталину, не содержало информации о конкретных операциях и их сроках, а лишь выражало надежду, что «эти операции вместе с вашим мощным наступлением могут, наверное, заставить Германию встать на колени в 1943 г.».

В качестве полноценного «второго фронта» союзники пытались представить бомбардировки рейха, морские операции в Атлантике и т.п. Понятно, что Советский Союз, сдерживавший нацистов на тысячах километров фронта от Арктики до Чёрного моря, не мог считать это полноценной помощью в разгроме врага.

В моменты наступлений вермахта на Восточном фронте в июле 1942 года и июне 1943 года (когда были потеряны Харьков и Белгород) Черчилль и Рузвельт в посланиях Сталину отзывали свои обязательства по второму фронту.

«Наступления русских будет достаточно»

Только лишь после битвы на Курской дуге, осенью 1943-го на Тегеранской конференции лидеры союзников пришли к единому мнению: высадка в Западной Европе должна состояться весной следующего года.

Британский военный историк Макс Хастингс, автор книги Overlord. D-Day and the Battle for Normandy (в советском издании «Операция «Оверлорд»: как был открыт второй фронт») признавал: в Лондоне хотели бы избежать участия королевских Вооружённых сил в десанте в Нормандии, переложив всю тяжесть на советских союзников — что вызвало неудовольствие даже у американцев.

Хастингс цитирует датированный осенью 1943-го меморандум комитета начальников штабов армии США: «Очевидно, что англичане, последовательно выступавшие против наступления через Ла-Манш, теперь считают, что более нет необходимости в операции «Оверлорд».

Опасения были понятны — сухопутная операция грозила оказаться мясорубкой, несравнимой с поражением у Дюнкерка. Да, основные силы немцы держали на Восточном фронте (165 самых боеспособных дивизий вермахта по состоянию на июнь 1944 г.), а на побережье Западной Европы было сосредоточено 59 немецких дивизий.

Но за время оккупации Европы нацисты возвели по побережью от Норвегии до Бискайского залива укрепления Атлантического вала — систему долговременных укреплений общей протяженностью в 5 тыс. километров.

Британцы считали, что операций на Средиземноморье и англо-американских бомбардировок немецких позиций во Франции (операция «Пойнт-Блэнк») вкупе с «сокрушительным наступлением русских, будет достаточно, чтобы вызвать внутренний крах Германии и добиться её военного поражения».

Причины решимости

Действительно, параллельно с «Оверлордом» шло по-настоящему сокрушительное наступление Красной армии в Белоруссии — операция «Багратион», по итогам которых была разгромлена нацистская группа армий «Центр».

Одновременно нацистов продолжали громить на юго-западном направлении, развивая успехи Днепровско-Карпатской и Крымской наступательных операций. Красная армия вошла на территорию Восточной Европы.

И вот это уже явно беспокоило Лондон и Вашингтон. Перенос высадки на лето-осень 1944 или на весну 1945 года грозил бы потерей контроля атлантических держав не только над Восточной, но и над Южной и Западной Европой.

Напомним, что ядром Движения сопротивления в Греции, в Италии, во Франции во многом были активисты левых организаций, в том числе коммунисты.

Десант на пляже «Омаха»

Именно это, по мнению историков, заставило союзников отступить от политики, которую Сталин называл «несерьёзной». И от операций союзников и «Сражающейся Франции» Шарля де Голля на второстепенных фронтах — в Африке, на Сицилии и т.п. было решено перейти к решительным действиям на континенте.

Показательно, что первым на французскую землю высадился не американский «рядовой Райан», а английские десантники.

Самый долгий день

В ночь на 6 июня под прикрытием массированных авиаударов северо-восточнее города Кан высадились бойцы 6-й воздушно-десантной дивизии под командованием бригадира барона Хью Киндерсли, которые заняли мост через реку Орн, перекрыв подход подкреплений немцев. Следом, севернее Карантана успешно прошла высадка американцев — десантников из 82-й и 101-й дивизий.

Так началась операция «Нептун» — первая часть «Оверлорда».

В 5 часов 20 минут утра британские и американские корабли начали обстрел побережья по «своим» секторам, через полтора часа по немецким позициям заработали бомбардировщики.

Бомбардировка авиацией артиллерийских береговых батарей на Пуэнт-дю-Ок

Наконец, на 80-километровом участке побережья между устьем Орна и деревней Озвиль началась высадка союзнического десанта. Первые километры второго фронта были поделены на пять секторов — «Юта», «Омаха», «Голд», «Джуна» и «Сворд».

Пляж «Юта»

Далее началось то, что позднее было воспето в многочисленных голливудских фильмах, от «Самого длинного дня» до того же «Спасения рядового Райана». На восьмикилометровом участке «пляжа Омаха» нацисты оказали неожиданно яростное сопротивление американскому десанту. Во время ночных и утренних обстрелов бомбардировщики и флотская артиллерия промахнулись и не смогли на этом участке нанести повреждения укреплениям Атлантического вала.

Подавить огневые точки противника на «Омаха-Бич» по сути не удалось, и здесь только за первый день боёв американцы потеряли более 1700 человек убитыми и около 3 тысяч ранеными.

Береговая полоса плацдарма «Омаха»

Но в целом высадка прошла удачно. Союзникам удалось закрепиться, к концу июня расширить плацдарм с 80 до 100 километров и оттеснить гитлеровцев на 20-40 км в глубину. В том числе, после тяжелых боёв был взят под контроль стратегически важный порт Шербур на нормандском побережье.

Первая часть операции «Оверлорд» — «Нептун» таким образом, была завершена, начался второй этап, под названием «Кобра».

Десант приближается для вторжения. 6 30 утра 6 июня

«Только недобросовестные люди передёргивают факты»

У вермахта к тому моменту не было резервов на западном направлении. 23 июня 1944-го началась операция «Багратион» — в Белоруссии двинулась в наступление 2,4-миллионная советская группировка, вдвое превышавшая немецкие силы на этом участке. Гитлеровцам спешно пришлось перебрасывать живую силу и технику на Восточный фронт, что облегчило дальнейшее продвижение союзников вглубь Франции.

Фронт в Нормандии был окончательно прорван к августу. В середине месяца, когда Красная армия выходила к Висле, союзники форсировали Сену. Тогда же англо-американцы высадились на юге Франции, между Тулоном и Каннами, «добив» марионеточный пронемецкий режим Виши.

19 августа начались бои за Париж («право первенства» в начале освобождения французской столицы предоставили французскому Сопротивлению) и к 25-му Париж был освобождён. До декабрьского контрнаступления немцев в Арденнах союзники не встречали серьёзного сопротивления противника.

Потери немцев по итогам американо-британского наступления составили 113 тысяч убитыми, ранеными и пленными, союзники потеряли 122 тысячи человек. Но для сравнения, за время той же операции «Багратион» погибли и пропали без вести более 178 тысяч наших бойцов, безвозвратные потери врага составили 250 тысяч.

Но недооценивать значение высадки союзников в Нормандии не следует (в конце концов, это была крупнейшая десантная операция за историю войн) — равно как и недооценивать умения командиров и героизм рядовых участников боёв за освобождение Франции. Третьему рейху наконец-то пришлось всерьёз распылять силы между двумя фронтами. На какое-то время были сняты противоречия между Москвой и западными союзниками.

Синхронно с продвижением американо-британцев шло освобождение от немцев большей части Прибалтики, Западной Украины, Польши, Балкан, советские войска вступили в Чехословакию и Венгрию. Из войны вышли бывшие сателлиты Берлина — Румыния и Финляндия. Падение гитлеровской Германии стало лишь вопросом времени — и вопросом престижа для того, кто возьмет штурмом Берлин.

Но и переоценка роли союзников в разгроме Гитлера — как это делают нынешние лидеры США, Британии и Франции — означает очевидную фальсификацию истории.

Разгромленные немецкие позиции, уничтоженные союзниками во время высадки в Нормандии

«Сколько американских солдат погибло во время войны с нацизмом? 500 тысяч, 600? Где-то 500 тысяч. Англичан еще меньше, англичан погибло кратно меньше, чем в Первую мировую войну. Как вы знаете, основные жертвы на алтарь общей победы были принесены Советским Союзом», — отметил Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств. Президент уточнил: по последним данным, в годы войны погибло 27 млн человек. Из них 70% приходятся на РСФСР, нынешнюю Российскую Федерацию.

То, что признавали Рузвельт, Черчилль и де Голль, отказываются признавать Байден, Риши Сунак и Макрон.

«Только люди недобросовестные совсем могут передергивать эти факты. Бог с ним, пускай отмечают там и без нас. Но это ответ на Ваш вопрос: кто хочет этого диалога, а кто не хочет», — добавил российский лидер, отвечая на вопрос одного из журналистов.