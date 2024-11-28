Польские СМИ пишут о «прорыве», достигнутом в ходе переговоров министров иностранных дел Польши и Украины на переговорах в Варшаве. Речь идёт о продолжающемся не первый год конфликте между Варшавой и Киевом вокруг эксгумации могил поляков, убитых украинскими националистами из ОУН* и УПА* в ходе «Волынской резни» — этнической чистки в 1943–1944 годах.

ИА Регнум

Киевские власти никогда не разрешали поисковых работ на Волыни фактически, а в 2017 ввели и формальный мораторий на их проведение, требуя сначала установить в Польше памятники на могилах боевиков УПА*. С тех пор украинские политики и чиновники разного уровня неоднократно обещали разблокировать проведение эксгумаций, подобные заявления прозвучали и 26 ноября.

Однако польские эксперты не верят в какие-либо изменения в этом вопросе.

Правда, один прорыв всё же произошёл: глава МИД Украины Андрей Сибига, наконец, встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Наконец — потому что в начале октября 2024 года, во время приезда только что назначенного министром Сибиги на Варшавский форум по безопасности, Сикорский его демонстративно не принял. Тогда конфликт вокруг эксгумаций на Волыни находился едва ли не в высшей точке.

Во-первых, во второй половине сентября окружение главы МИД Польши слило в СМИ информацию о стычке между Сикорским и Зеленским по вопросу перезахоронения польских жертв на Волыни. На закрытой встрече в Киеве президент Украины безапелляционно заявил, что Польша придает значение этом факту истории только из-за своей внутренней политики и не должна возвращаться к этому вопросу. Сикорский резко ответил, что Украина должна относиться к эксгумациям и захоронениям польских жертв как к христианскому жесту, но Владимира Зеленского это не убедило.

Во-вторых, 30 сентября заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций польских жертв Волыни будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

«Первым разделом переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет рассматриваться вопрос эксгумации. Если эта глава не будет закрыта, Украина не сделает ни одного шага вперёд в следующих разделах», — сказал польский дипломат, подчеркнув, что Польша будет председательствовать в ЕС в первом полугодии 2025-го.

В-третьих, появилось преисполненное претензий к польским коллегам и властям Польши в целом заявление Украинского института национальной памяти (УИНП), который фактически перевёл вопрос эксгумаций на Волыни с межгосударственного уровня на уровень родственников погибших поляков. Мол, по их заявлениям УИНП намерен включить в план мероприятий на 2025 год поисковые работы в одном из сёл Ровенской области.

Кроме всего прочего, Радослав Сикорский до 23 ноября претендовал на выдвижение своей кандидатуры в президенты Польши от правящей либеральной партии «Гражданская коалиция» (ГК). Учитывая тот факт, что международная политика является одной из немногих сфер, на которые президент Польши имеет реальное влияние, а также ухудшающееся восприятие поляками украинцев и Украины в целом, Сикорский раз за разом демонстрировал всё более жёсткую позицию по отношению к Киеву.

Однако партийные праймериз на прошлой неделе выиграл мэр Варшавы Рафал Тшасковкий, который и станет кандидатом от ГК на президентских выборах, а Радослав Сикорский получил возможность предстать более проукраинским. Сразу же после выхода на совместную пресс-конференцию двух министров Сикорский заявил, что Киев заверил его в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв «Волынской резни». По словам польского министра, об этом сказано в совместном заявлении по итогам переговоров.

«Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах», — процитировал Сикорский соответствующую часть заявления.

Именно после этого в польских СМИ и появились заголовки типа «Прорыв в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Однако последующие заявления Сибиги, пусть и сделанные на польском языке, дают основания в этом усомниться.

«Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках, и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ», — сказал глава МИД Украины.

Если исходить из слов министра, а не из текста совместного заявления, — которое никого ни к чему не обязывает, — речь идёт всего лишь о практике, ранее анонсированной УИНП в начале октября: разрешение на эксгумацию может быть выдано только по заявлению родственников жертв «Волынской резни».

Кстати, тогда киевские власти смогли заручиться поддержкой со стороны гражданки Польши Каролины Романовской, которой пообещали включить в план работ на 2025 год эксгумацию могил в селе Углы (ныне территория Ровенской области). Там 12 мая 1943 года сотня УПА* под командованием Никона «Вороны» Семенюка убила более 100 поляков и украинцев из смешанных семей. 72 тела, среди которых и тела предков Романовской, были захоронены на месте сожжённой боевиками часовни.

Вот только могила в селе Углы — далеко на самое крупное захоронение жертв «Волынской резни», да и наиболее массовые убийства поляков происходили на территории нынешней Волынской области, а не Ровенской. Учитывая тот факт, что пани Романовская является руководителем «Общества польско-украинского примирения» и занимает активную проукраинскую позицию, скорее речь идёт о её использовании Киевом в своих целях.

С другой стороны, визит главы украинской дипломатии в Польшу и подписание совместного заявления, где вопрос эксгумации занимает лишь один, предпоследний абзац, явно используется уже польскими властями.

Дело в том, что кандидатом в президенты Польши от оппозиционной консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС) выдвинут Кароль Навроцкий, который ныне возглавляет польский Институт национальной памяти. Именно эта структура на протяжении многих лет безуспешно пыталась получить от украинских коллег разрешения на эксгумации — и вот теперь Киев и Варшава договорились передать вопрос на уровень министерств культуры. Таким образом, польских консерваторов лишили одной из тем, которую они могли бы использовать в ходе президентской кампании.

Потому неудивительно, что Сикорский на совместной пресс-конференции с Сибигой заявил: «Я заверил в польской поддержке вступления Украины в Евросоюз. Мы будем использовать наше председательство для ускорения этого процесса. Вступление Украины в ЕС отвечает стратегическим интересам нашей страны». Ни о каких предварительных условиях не упоминалось.

Как пояснил после пресс-конференции официальный представитель МИД Польши Павел Вронский, речь идёт о «принципиальном решении Киева отменить мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв «Волынской резни», действующий с 2017 года». Польский дипломат добавил, что эксгумации могут начаться весной 2025 года — вот только с украинской стороны никаких подтверждений нет.

Исходя из этого, польские политики и эксперты отнеслись к заявлениям польского и украинского министров крайне скептически. Один из лидеров националистической партии «Конфедерация», депутат Сейма Польши Анджей Запаловский разместил в социальных сетях публикацию от 31 августа 2019 под заголовком: «Первый визит Зеленского в Польшу. Президент Украины разблокирует выдачу разрешений на эксгумации». Политик сопроводил её саркастическим комментарием: «Они всё обещают, наивные верят…».

Зампредседателя польского Фонда «Свобода и Демократия» Мачей Данцевич в студии польского радио RMF24 заявил, что пока что речь идёт лишь о «декларации доброй воли». Данцевич считает, что прорыв был бы возможен, если бы за заявлением последовали конкретные разрешения для его команды, которая год назад была вынуждена остановить поисковые работы в селе Пужники в Тернопольской области. После того, как там были найдены останки польских жертв, эксгумация была запрещена. Об их перезахоронении также речь не идёт.

По мнению Данцевича, проблема не в позиции высших властей Киева, а в чиновниках более низкого уровня. «Даже если есть какая-то добрая воля, не исключено, что кто-то ниже постарается создать проблемы, потому что у меня такое впечатление, да и опыт, что такое просто происходит», — сказал он. Сложно сказать, является ли польский эксперт настолько наивным, что не понимает игру украинских чиновников в «доброго и злого полицейского», или он пытается быть дипломатичным, надеясь продолжить работы.

В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас не имеет в отношении киевских властей никаких иллюзий. Как он заявил в эксклюзивном комментарии ИА Регнум, ни о каком прорыве в вопросе «Волынской резни» говорить пока не приходится.

«Прорывом станет разрушение последнего памятника Бандере и Шухевичу на Украине, ликвидация нацистских ополчений и политических партий, а также денацификация украинского образования и культуры. Компенсацией семьям жертв геноцида, совершённого украинскими нацистами, станет возврат имущества, украденного в результате изгнания поляков из Кресов (Пограничья, ныне часть Западной Украины — прим. ред.), и выплата компенсаций за преступления УПА*, ОУН*, дивизии СС «Галичина», «Полесской сечи» и других банд и формирований, признанных нынешней украинской властью «борцами за независимость». Прорывом станет Украина без черно-красных флагов ОУН*, а не сотая декларация, подтверждающая только одно: Киев продолжает игнорировать международные обязательства, а Зеленский смеётся в лицо полякам», — сказал Рэнкас.

Эксперт отметил, что вопросы поиска останков людей, убитых украинскими нацистами, эксгумации и перезахоронения регулируются ст. 17 Первой Женевской конвенции, ст. 20 Второй Женевской конвенции, ст. 130 Четвертой Женевской конвенции и ст. 34 Дополнительного протокола к Четвертой Женевской конвенции.

«Украина же последовательно и сознательно нарушает все эти положения международного права и, судя по всему, будет продолжать это делать. Как иначе понимать слова министра Сибиги о том, что «нет никаких препятствий для проведения поисково-эксгумационных работы на территории Украины» — если известно, что препятствия есть, а министр не объявляет ни о каких изменениях, а лишь о продолжении нынешней лживой политики Киева? Хотя украинская сторона уверяет, что не будет препятствовать поискам и эксгумации — при этом не выдает на них разрешения и приостанавливает уже идущие работы.

Это чистой воды издевательство, и сам Сибига знает это лучше всех, подчеркивая, что условием проведения работ является «сотрудничество с соответствующими украинскими учреждениями в соответствии с украинским законодательством». Поскольку украинские учреждения не желают сотрудничать, и отдельных правил по этим вопросам нет, эксгумации не будет до тех пор, пока бандеризм не будет окончательно искоренен на Украине», — уверен польский эксперт.

«Следует также подчеркнуть один вопрос, который имеет решающее значение для польского национального интереса. Возобновление поиска и эксгумации польских жертв украинских нацистов не является и не будет окончательным урегулированием или закрытием счетов между поляками и Украиной, и тем более не может быть предметом каких-либо переговоров. Почтить память польских жертв украинского геноцида — долг украинцев без каких-либо предварительных условий, а не цена согласия Польши на вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

Более того, Польша никогда не сможет согласиться на вступление Украины в НАТО и ЕС, даже абстрагируясь от моральных и исторических вопросов, потому что принятие Киева в западные структуры для Польши просто невыгодно», — резюмировал Конрад Рэнкас.

*Организации, признанные в России экстремистскими