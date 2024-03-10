Материалы с тегом «Биньямин Нетаньяху»
Нетаньяху отверг критику со стороны Байдена в свой адрес
Слова президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена о том, что действия Биньямина Нетаньяху противоречат интересам израильского государства, не соответствуют действительности. Об этом Нетаньяху заявил в интервью изданию Politico 10 марта. Ранее Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что...
10 марта 2024
Нетаньяху назвал сроки завершения операции ЦАХАЛ в секторе Газа
Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico 10 марта. «Мы уничтожили три четверти...
10 марта 2024
Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю из-за действий в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении сектора Газа больше вредит своей стране, настраивая весь мир против Тель-Авива. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC 9 марта. «У него (Биньямина Нетаньяху. — Прим. ред.)...
10 марта 2024
Байден заявил Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу»
Президент США Джо Байден рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «прийти к Иисусу». Об этом глава Белого дома заявил 7 марта в частной беседе с американским сенатором Майклом Беннетом о ситуации в секторе Газа. Их разговор записала телекамера, работавшая в зале Конгресса США. Об...
9 марта 2024
Кабмин Израиля рассмотрит предложенный Нетаньяху план действий в Рафахе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие несколько дней направит на утверждение правительства страны план действий в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X. «В ближайшие дни я созову кабинет министров для утверждения оперативных...
24 февраля 2024
Нетаньяху представил план после победы над ХАМАС в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на утверждение военно-политическому кабинету план обустройства сектора Газа после победы над палестинским движением ХАМАС. Советник главы правительства Дмитрий Гендельман опубликовал документ 23 февраля в Telegram-канале. План предусматривает...
23 февраля 2024
Нетаньяху назвал слова президента Бразилии о Холокосте постыдными
Слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в которых он сравнивал Холокост и действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, постыдны. В связи с этим МИД Израиля вызовет посла Бразилии для строгого выговора, сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. «Высказывания...
18 февраля 2024
Нетаньяху назвал единственный путь разрешения конфликта в Палестине
Урегулирование конфликта с палестинцами возможно лишь через прямые переговоры между сторонами без каких-либо предварительных условий, заявил 17 февраля на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Я ясно дал понять в кабинете министров и сегодня вечером повторяю и подчеркиваю...
17 февраля 2024
Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну до полной победы над ХАМАС
Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, заявил 17 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Вчера я снова разговаривал с президентом США Джо Байденом. Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые...
17 февраля 2024
Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному перемирию в Газе
Президент США Джо Байден заявил, что рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для освобождения заложников. Об этом он упомянул 16 февраля, добавив, что дискуссия состоялась в течение последних нескольких дней. «Я указал на...
16 февраля 2024
Байден не одобрил операцию Израиля в Рафахе без плана защиты населения
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа без чёткого плана защиты мирного населения. Беседа состоялась 15 февраля, уточнила пресс-служба Белого дома. «Президент...
16 февраля 2024
NBC объяснил, почему Байден нецензурно высказывается о Нетаньяху
Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главным препятствием на пути изменения военной тактики страны в отношении сектора Газа. Глава Белого дома выразил своё разочарование в недавних частных беседах по поводу своей неспособности убедить Тель-Авив, сообщает NBC...
12 февраля 2024
Байден нецензурно высказался о Нетаньяху
Президент США Джо Байден с подозрением относится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и в частных беседах использует в его адрес нецензурную лексику. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника издания, американский лидер назвал Нетаньяху...
5 февраля 2024
Нетаньяху не согласился на сделку с ХАМАС «любой ценой»
Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников «любой ценой», заявил 4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров. «Как я подчеркнул в широком кабинете министров — мы не пойдём на любую сделку и на сделку любой ценой», — заявил премьер...
4 февраля 2024
ЦАХАЛ уничтожила 17 батальонов ХАМАС за время операции в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 17 из 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС за время операции в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании израильского правительства. «На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов...
4 февраля 2024
Родственники заложников ХАМАС поставили палатки около дома Нетаньяху
Родственники взятых палестинским радикальным движением ХАМАС израильских заложников вечером 21 января установили палатки около дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после протестной акции, в ходе которой они требовали заключить сделку по освобождению их родных. Об этом 22 января...
22 января 2024
Израиль отказался прекращать бои в Газе в обмен на освобождение заложников
Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве, заявил 21 января премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит ТАСС, ХАМАС в обмен на...
21 января 2024
В Израиле утвердили план заморозки финансирования сектора Газа
Военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа. Об этом сообщила 21 января канцелярия премьера страны. «Военно-политический кабинет утвердил сегодня план замораживания финансовых средств для Газы, разработанный премьер-министром, министром финансов и...
новость часа
21 января 2024
Байден разочаровался в Нетаньяху из-за отказа выполнять рекомендации США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отказавшись следовать рекомендациям Соединённых Штатов Америки по ситуации в секторе Газа, вызвал разочарование со стороны американского президента Джо Байдена, сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. «Ситуация плохая, мы застряли...
15 января 2024
Нетаньяху назвал очередное условие окончания операции ЦАХАЛ в секторе Газа
Взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из условий завершения военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского движения ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Очевидно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру, поскольку в...
14 января 2024