Одна из целей всех этих действий — «военное освоение территории Украины», подчеркнули в Минобороны.

Между тем, как подчеркнули в Минобороны РФ, внеплановые действия американских сил создают многонациональную группировку «в непосредственной близости от российской границы». Это является дестабилизирующим фактором.

По официальной версии, они принимали участие в многонациональных учениях в Черноморском регионе. Их проводило Объединённое командование Вооружённых сил США в Европе.

В акватории Чёрного моря в ноябре 2021 года находились несколько кораблей военно-морских сил США. Также там были замечены стратегические бомбардировщики американских военно-воздушных сил.

Военные учения были проведены на фоне появления в Чёрном море эсминца ВМС США USS Porter.

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Американские военные корабли заходят в Чёрное море для того, чтобы напугать и создать для России и Турции дискомфорт, но по большей части учения США в этом регионе постановочные. Об этом рассказали представители Турецкой молодёжной ассоциации (TGB), сообщил 8 ноября телеканал РЕН ТВ.

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Два стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов выполнили внеплановый полет над Черным морем в 100 км от границы России, сообщили в Минобороны РФ.

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Действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины. Об этом 9 ноября заявили в Министерстве обороны РФ.

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Действия США по наращиванию своих военно-морских сил в акватории в Черном море являются актом агрессии в адрес России. Об этом 9 ноября заявил военный эксперт Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В Сети обсудили то, как влияет присутствие американских военных кораблей в Чёрном море на Украину.

«НАТО готовится к вторжению по трем направлениям. На Донецк. На Южную Осетию и Абхазию, на Беларусь. И это не значит, что они будут делать собственными силами, для это есть подготовленные люди проживающие в этих регионах. Крым не решаться пока тронуть», — пишет житель Крыма.

«Да сколько можно дразнить и нервы испытывать. Они ведь не железные», — соглашается Светлана.

Известие о пребывании в акватории Чёрного моря нескольких кораблей военно-морских сил США, а также стратегических бомбардировщиков и самолёта-разведчика американских военно-воздушных сил, в социальных сетях назвали сверхагрессивным военным освоением украинской территории. Говорят также о том, что если бы Крым не воссоединился с Россией, там бы уже вовсю хозяйничали американцы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

14:48 10.11.2021

Черноморские военные учения Шестого флота США демонстрируют союзнические отношения между американским и украинским политическим, военным руководством. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политобозреватель «Якутия.инфо» Тимофей Ефремов.

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Читайте подробнее: США обеспечивают своё присутствие в Чёрном море под видом учений — мнение

15:04 10.11.2021 USS Porter. (сс) U.S. Navy photo

16:13 10.11.2021 Самолёты-разведчики НАТО существенно активизировали свои полеты у границ РФ в Черноморском регионе за последние сутки, сообщает 10 ноября Министерство обороны России. «Российские Вооруженные силы продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе. За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе», — указано в сообщении. Читайте также: Авиация НАТО резко активизировалась над Чёрным морем — Минобороны

16:42 10.11.2021 Боевые корабли Черноморского флота России следят за группировкой ВМС США, появившейся в акватории Чёрного моря, сообщает 10 ноября Министерство обороны РФ. В частности, действия кораблей ВМС США отслеживают ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен». Читайте также: Российские военные следят за кораблями ВМС США в Чёрном море

17:12 10.11.2021 Черное море из космоса. NASA

17:19 10.11.2021 Европейским участникам «нормандского формата» следует склонять Украину к выполнению Минских соглашений, а не участвовать в милитаризации Чёрного моря, сообщила 10 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: МИД РФ призвал Запад повлиять на Киев ради мира в Донбассе

18:25 10.11.2021 Действия США по наращиванию своих военно-морских сил в акватории Чёрного моря прокомментировал политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край). Читайте подробнее: Если бы Крым не вернулся в Россию, там бы уже были войска США — мнение

19:33 10.11.2021 Черноморский флот. Александр Полегенько © ИА REGNUM

20:07 10.11.2021 Вернув Севастополь, Россия получила не только уникальную военно-морскую базу, но прежде всего особый непобедимый дух. Так кого вы пугаете американскими самолётами? Кому что доказать хотите? — риторически спрашивает обозреватель ИА REGNUMПлатон Беседин. Предлагаем его материал. Читайте также: Американские провокации в Чёрном море — Севастополь готов

20:58 10.11.2021 Украинские военные корабли будут передислоцированы в Азовское море из Чёрного, написал 10 ноября член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале. Читайте также: Власти Украины одобрили передислокацию военных кораблей в Азовское море

21:03 10.11.2021 Министерство обороны России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:28 10.11.2021 Танкер John Lenthall ВМС США. (сс) United States Navy, Mate Airman Rob Gaston

22:29 10.11.2021 В поддержку территориальной целостности Украины выступают и США, и ЕС, сообщила 10 ноября журналистам в Белом доме глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом: В ЕС заверили Киев, что Брюссель и Вашингтон с ним заодно

22:42 10.11.2021 Присутствие американских ВС в Чёрном море продолжится, что бы ни говорила по этому поводу Москва, сообщил 10 ноября журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Читайте подробнее: В Пентагоне рассказали о своих планах в Чёрном море

23:20 10.11.2021 Каковы намерения российского руководства относительно действий вблизи границ России, которые активизировались, в Вашингтоне не знают, сообщил 10 ноября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен. Читайте подробнее: Блинкен сказал коллеге с Украины, что смущён активностью России у её границ

23:26 10.11.2021 Информация Министерства обороны Российской Федерации о том, что Вооружённые силы России продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе, где отмечается усиление интенсивности полётов авиации стран НАТО рядом с российскими границами, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Провокация в чистом виде» — сети о полетах авиации НАТО над Чёрным морем

06:57 11.11.2021 Штабной корабль Mount Whitney ВМС США. (сс) U.S. Navy, Mate 2nd Class Sarah Bir.

07:46 11.11.2021 Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Вызывает серьёзную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Хотели бы остановиться на роли наших западных коллег, которые не только закрывают глаза на бездействие Киева. Они прямо поощряют его агрессивную риторику и милитаристский настрой представителей Киева. А ведь в Киеве рассматривают такое поведение своих партнёров по НАТО как карт-бланш на военную операцию в Донбассе. На этом фоне вызывает удивление тот ажиотаж, уже совсем неприличный, который наши немецкие и французские коллеги устроили вокруг созыва саммита или встречи мининдел в «нормандском формате». [[[video-0]]] Цитата телеграмм-канала Марии Захаровой.

07:47 11.11.2021 Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Вместо прекращения милитаризации Украины и Черноморского региона, разъяснения Киеву недопустимости его агрессивного поведения в Донбассе, а главное — необходимости незамедлительно начать полноценные переговоры с Донецком и Луганском, Париж и Берлин, похоже, больше думают о повышении собственного профиля на международной арене. Есть ещё одна версия: хотят обеспечить алиби киевскому режиму».

08:02 11.11.2021 «У США на носу тяжелейший экономический кризис, вот они и торопятся натравить на нас Европу используя Украину как спусковой курок, сами то американцы в этой войне участвовать не будут, их задача будет в снабжение оружием Европу, выдача кредитов и обещаний, всё кроме гуманитарки т.к. сытые европейцы воевать не пойдут, по этому США и спровоцировала энергетический кризис в Европе. А наша задача удержать срыв башни у Украины и Европы, до момента когда в США грянет кризис, тогда и Украина и Европа остепенится, по этому сейчас важно чтобы в Европе зимой было тепло и сытно, чтобы у них не возникло желание идти жопу морозить с оружием в руках. А у кораблей США в черном море сейчас единственная задача поднять боевой дух Украины и Европы, сами они нападать вряд-ли будут», — написал в телеграм-чате официального представителя МИД РФ Игорь Зус.

08:04 11.11.2021 В американо-украинской хартии о партнёрстве очевидна «нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости», заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуаци. я на юго-востоке Украины, а любые намерения увидеть Киев в НАТО неприемлемы для Москвы.

08:23 11.11.2021 Корабль Черноморского флота. Александр Полегенько © ИА REGNUM.

08:32 11.11.2021 Проведение военных учений шестого флота Соединённых Штатов Америки стоит рассматривать как попытку увеличить очки на мировой арене на фоне падения курса доллара и вывода войск из Афганистана. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов. «Интересы США в Чёрном и Средиземной морях имеют место быть. Мы должны смотреть, против кого это всё направлено, кто наиболее вероятный противник, враг и прочее. Учитывая, что вокруг Чёрного моря в основном расположены государства НАТО, скорее всего, учения направлены на случай конфликта с Российской Федерацией. Естественно, интересы есть, потому что сфера влияния США на сегодняшний день — это весь мир», — сказал Андрей Данилов. Читайте подробнее: Военными учениями на Чёрном море США пытаются поднять свой рейтинг — мнение

08:32 11.11.2021 Украина нарушает Минские соглашения с молчаливого одобрения ОБСЕ. Об этом заявил полпред России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов.

08:33 11.11.2021 Экс-глава «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился к боевикам так называемой Украинской добровольческой армии. «Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиции опять будут нужны нашей Матери-Украине!», — написал он. Ранее Дмитрий Ярош был назначен советником главнокомандующего ВСУ. Боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимали активное участие в картельной операции против республик Донбасса.

08:35 11.11.2021 Разжигание военной темы вокруг Донбасса и России — это специально создаваемый шум. Когда была реальная война информация не бурлила, как сейчас. Такую аналогию с 2014 годом проводит ученый секретарь художественного музея и популярный в Донецке радиоведущий Рашит Шехмаметьев. «Я не думаю, что это вот тот момент, из-за которого можно начинать войну. У Украины есть хорошая тема накалять ситуацию. Украина — это так, тьфу. Постольку-поскольку, Зеленский какой-то. Есть какой-то глобальный общеевропейский вопрос. Или «общенатовский», от которого нужно отвлекать внимание», — уверен Шехмаметьев. Цитата канала «Донбасс решает».

08:37 11.11.2021 Россия найдёт, как остудить воинственный пыл Украины. Так заявил каналу «Донбасс решает» депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко: «Много признаков того, что Украина обостряет ситуацию: неутихающие обстрелы; беспрецедентные действия по захвату представителя ЛНР в СЦЦК; нежелание обсуждать это; захват населенного пункта на территории ДНР; непризнание своей вины». Все это, по его мнению, увязывается с действиями Запада. С визитами высокопоставленных чиновников оборонного ведомства на Украину и с представителями Госдепа и ЦРУ на территорию Российской Федерации. «Такое ощущение, что Украина готова по примеру Грузии 2008 года выступить разменной монетой, спичкой для костра. Эти планы будут разрушены, и Россия найдёт правильные методы и меры, как находили весной этого года, чтобы остудить воинственный пыл Украины», — уверен депутат.

08:38 11.11.2021 Все действия Запада по отношению к России направлены на провокацию крупномасштабных боевых действий. Так считает Владимир Савелов, председатель Союза ветеранов Афганистана ДНР. «Запад своих намерений не скрывает. Поведение американцев в акватории Чёрного моря — это чистой воды провокация. Обострение на линии фронта у нас — явление того же порядка. За исключением того, что делается это руками украинских фашистов», — говорит он. В то же время Савелов убежден, что все это лишь игра мускулами и бряцание оружием. «Россию провоцируют, пусть и на минимальный ответный шаг. Его будет достаточно, чтобы мгновенно назвать виновного и навесить ярлык «агрессора», — убежден собеседник канала «Донбасс решает».

08:39 11.11.2021 Обострение ситуации на фронте в Донбассе, на дальних и ближних к нему подступах, беспокоит многих в промышленном крае. «Напряженность между Россией и Украиной, а по большому счету — между Россией и НАТО — далеко не первая на нашей памяти. Все предыдущие, к счастью, окончились ничем. Это вселяет надежду, что и эта эскалация закончится шагом назад и очередной деэскалацией», — поделился мнением с каналом «Донбасс решает» известный донецкий журналист Рамиль Замдыханов. «Тем не менее в Донецке сейчас очень сильно гремит. И снова актуальна строчка из советской еще песни «Дети пугаются взрывов». Очень хотелось бы, чтобы те, чьи руки лежат на красных кнопках, помнили об этом. Даже если их детям сейчас ничего не угрожает», — напоминает Замдыханов.

08:39 11.11.2021 Зеленский будет поднимать свой рейтинг войной в Донбассе. Рано или поздно почти 8-летнее противостояние в Донбассе перейдет в горячую фазу, заявил каналу «Донбасс решает» депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Давно очевидно, что ни политическими, не дипломатическими методами не удается договориться с Украиной о мире. К тому же у Зеленского резко падает рейтинг, очень высока вероятность того, что он пойдет ва-банк, если его рейтинг упадет ниже 20%, такого падения не было ни у кого из украинских президентов», — сказал он.

09:20 11.11.2021 «Очередное раздувание проблемы! Военные корабли США и Великобритании не первый раз в Чёрное море заходят. Откуда такая озабоченность по этому поводу? Никакой реальной угрозы они не создают своим присутствием. В Чёрном море же не шестой флот США в полном составе находится, а пара кораблей», — отмечает в WhatsApp житель Барнаула Игорь Рогатин.

09:37 11.11.2021 Штаты не останавливают войну, а потакают милитаристским планам Киева в отношении Донбасса. Посол России в США Анатолий Антонов после встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы заявил, что планы США по поставкам оружия Киеву лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. «Планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Facebook российского посольства.

09:38 11.11.2021 15 конгрессменов обратились к Байдену с призывом направить американские войска и оружие для поддержки Украины против России.

09:54 11.11.2021 Большой десантный корабль «Цезарь Кунников» (БДК-64) Черноморского флота ВМФ России у берегов Севастополя. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

09:59 11.11.2021 Россия полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Чёрном море и ответит на любую провокацию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

10:00 11.11.2021 США пообещали продолжать оказывать военную поддержку Украине. Речь идет, в частности, о летальном оборонительном оружии, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

10:52 11.11.2021 Американские конгрессмены хотят подтолкнуть Украину к большой войне: уж больно она медлит с этим делом, иронизирует канал donbassr: «15 членов Конгресса США сочинили письмо в адрес главы своего государства, в котором отметили, что, да, хорошо, что60 миллионов украинским воякам дали, но надо же больше. А именно — резко увеличить военную помощь Украине, на границах которой, вишь ты, российские войска стоят, обеспечить ее данными американской разведки. И чтобы два раза, как говорится, не вставать — послать американские вооруженные силы в регион (флот, напомним, уже там) для мифического «сдерживания российского вторжения». Отдельно обращаем внимание на пожелание обеспечить партнёрство между украинской армией и НАТО с целью затащить последнюю в этот альянс. Ничего нового — по таким лекалам американцы в своей короткой истории много раз начинали кровавые игры по всему миру».

11:01 11.11.2021 Соединённые Штаты продолжат военное присутствие в акватории Чёрного моря и будут проводить операции во всех случаях, когда это необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы продолжим летать, использовать корабли и проводить операции в международном воздушном пространстве и международных водах, когда это необходимо. И мы будем продолжать делать это. И даже прямо сейчас в Чёрном море находится несколько американских военных кораблей», — рассказал он.

11:52 11.11.2021 Россия в ответ на военные учения НАТО в Чёрном море могла бы провести манёвры в подбрюшье США — в Карибском бассейне. Такое предложение выдвинули пользователи соцсетей в Италии. Читайте подробнее: В Италии предложили России провести военные учения в Карибском море

11:56 11.11.2021 Россия полностью контролирует ситуацию вокруг учений Соединённых Штатов в Чёрном море и готова ответить на любую провокацию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Читайте также: Россия готова ответить на любую провокацию в Чёрном море — МИД РФ

12:01 11.11.2021 Риски столкновений в Чёрном море возрастают на фоне наращивания сил НАТО в регионе, заявил замглавы МИД России Рябков.

12:06 11.11.2021 Россия готова дать отпор на провокации сил НАТО в Черном море. Как передает корреспондентИА REGNUM11 ноября, об этом заявил замглавы МИД РоссииСергей Рябков. Читайте также: МИД: риски столкновения России и стран НАТО возрастают

12:13 11.11.2021 Чёрное море [(сс) Przemek Pietrak].

12:38 11.11.2021 Замглавы МИД России Рябков о заявлениях Блинкена: ошибки в 2014 году совершила не Москва, а власть в США и Киеве.

12:44 11.11.2021 Песков сообщил, что Владимир Путин обеспокоен ситуацией вокруг активности США в Чёрном море и следит за ней.

12:49 11.11.2021 Пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 сейчас выполняют полёт в направлении западных границ России. Цитата из видео.

12:52 11.11.2021 Президент РФ Владимир Путин обеспокоен активностью США в Чёрном море. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил», — сказал Песков. Читайте также: Песков заявил о беспокойстве Путина из-за активности США в Чёрном море

12:54 11.11.2021 Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о провокациях в Черном море: «Это череда провокаций, которую осуществляют США и их союзники по НАТО. Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от мест своего базирования? Это игра с огнем. Это попытка испытать нас на прочность. Наша оборона надежна. Мы готовы давать им отпор!»

13:07 11.11.2021 Напомним, министр иностранных дел Украины и глава Офиса президента Владимира Зеленского посетили Вашингтон, где от советника Белого дома по национальной безопасности Салливана получили «гарантии поддержки». Визит состоялся на фоне активной кампании в западных СМИ касательно якобы агрессивного скопления подразделений ВС РФ на украинской границе и растущей напряженности в Черноморском регионе в связи с присутствием боевых кораблей и разведывательной авиации.

14:14 11.11.2021 Сенатор Алексей Пушков: «Сумма разногласий между Западом и Россией, привела к тому, что разногласия не снимаются, а обостряются. Это связано и с Украиной, и с Белоруссией, и с ситуацией в Черном море. Американцы давно хотели разрушить связи России с Европой».

14:43 11.11.2021 Минобороны России в четверг фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе — ведомство.

14:45 11.11.2021 Проведение учения вблизи границ РФ на юге — это агрессивные действия США, Россия не провоцировала никого — Минобороны РФ.

15:29 11.11.2021 Министерство обороны России зафиксировало повышение военной активности Соединённых Штатов и их союзников по НАТО в Черноморском регионе, сообщили 11 ноября в пресс-службе оборонного ведомства. Читайте подробнее: Минобороны РФ заявило о возросшей активности США и НАТО в Чёрном море

15:35 11.11.2021 Регулярные учения НАТО в Чёрном море указывают на значимость этого региона в американской политике. США ведут активную военную разведку и отрабатывают взаимодействие со своими союзниками и де факто используют Украину в интересах Североатлантического альянса, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Подробности в материале: «Украину используют в интересах НАТО»: политолог об учениях в Чёрном море

15:56 11.11.2021 В Совфеде в связи с повышенной активностью США в Черном море опасаются появления «синдрома Саакашвили». Читайте подробнее: В Совфеде опасаются «синдрома Саакашвили» на Украине из-за США

16:19 11.11.2021 Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух для контроля за действиями британского самолета-разведчика RC-135, приблизившегося к государственной границе России юго-западнее Крымского полуострова, сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны РФ. Британский самолёт-шпион около трёх часов курсировал возле границы России. Читайте также: Возле Крыма замечен самолёт-разведчик ВВС Британии

16:53 11.11.2021 Корабль Черноморского флота в Севастополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

17:26 11.11.2021 Реакция французского депутата Европарламента Тьерри Мариани на учения США: «Можете себе представить, какой была бы реакция Америки, если бы российский флот стал проводить маневры в международных водах у американского побережья, недалеко от Вашингтона? Американцы сочли бы это новым кубинским кризисом и приготовились бы к войне».

18:11 11.11.2021 Адмирал Владимир Комоедов заявил, что попытка США проверить РФ на прочность обернется фиаско. Об этом он рассказал в интервью «ПолитРоссии».

18:12 11.11.2021 Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов считает, что такие провокации нужно пресекать дипломатическим путем. По его мнению, Запад и Россия должны нормализовать свои отношения.

18:41 11.11.2021 Любой вооруженный конфликт между США и Россией приведет к глобальной катастрофе. Читайте об этом: Российский генерал надеется на отсутствие сумасшедших в Пентагоне

18:47 11.11.2021 Активность вооружённых сил США и прочих стран НАТО в Чёрном море — это опасная провокация, заявил 11 ноября президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин назвал провокацией действия НАТО в Чёрном море

19:08 11.11.2021 Акватория Черного моря является наиболее опасной точкой, где даже незначительная провокация США или подконтрольных им стран против России может обернуться крупным военным конфликтом. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». При этом эксперт полагает, что наибольшая опасность провокаций, способных привести к войне, на данный момент исходит не столько от США, сколько от Украины. Читайте также: Генерал Бужинский назвал Черное море опасной точкой для провокаций

19:29 11.11.2021 США не упустят ни одной возможности спровоцировать Россию на агрессию. Однако силы, чтобы противостоять этим попыткам, у нашей страны есть. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя пребывание в акватории Чёрного моря кораблей ВМС США, а также стратегических бомбардировщиков и самолёта-разведчика американских ВВС. «Это плановые действия, даже не провокация. Провокация — это что-то более спонтанное. У США есть определённая политика в отношении Украины, и они исходят из этого плана. Конечно, они хотят Россию спровоцировать, без этого никуда. Но достойным ответом будет наша устойчивость к подобного рода действиям», — отметил собеседник ИА REGNUM. Читайте подробнее: «Конечно, США хотят спровоцировать Россию» — об учениях в Чёрном море

19:39 11.11.2021 США стараются показать своим союзникам, что обладают возможностью контролировать ситуацию во всем мире. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его мнению, именно для достижения этой цели военно-морские силы США и направили свои корабли в Черное море. Правда, таким образом они хотят поддержать не Украину, а Болгарию и Румынию. Читайте также: Генерал назвал причину ввода американских кораблей в Черное море

19:40 11.11.2021 Провокация с вводом кораблей ВМС США в акваторию Черного моря имеет под собой задачу в виде освоения этой территории. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Думаю, идет освоение театра, но это рутинная задача, тем более что черноморский театр освоен давно», — сказал Бужинский. Читайте также: Генерал Бужинский объяснил провокацию США в Черном море

19:41 11.11.2021 Россия способна нейтрализовать любую военно-морскую группировку в акватории Черного моря. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Россия с легкостью нейтрализует любую группировку в Черном море», — сказал военный эксперт. Подробности в материале: Генерал Бужинский: в Черном море Россия нейтрализует любого противника

20:19 11.11.2021 Информация, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая хартия о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона будет включать несколько принципиальных аспектов, включая противодействие «российской агрессии», стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Хартия господина и слуги» — Киев и Вашингтон будут «партнёрами» против РФ

21:31 11.11.2021 НАТО. (сс) NATO. Royal Navy LPhot Paul Hall

22:56 11.11.2021 Эксперты придерживаются мнения, что США пытаются оказать давление на Россию, рассчитывая в перспективе удержать её от помощи ЛНР и ДНР.

06:28 12.11.2021 Военные корабли США в Чёрном море действуют провокационно, препятствуя естественному движению. Об этом 11 ноября заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Читайте подробности: Дипломат РФ заявил о провокационных действиях кораблей США в Чёрном море

08:09 12.11.2021 Учения НАТО

08:20 12.11.2021 Демонстрация США сверхагрессивного и откровенно враждебного поведения в акватории Чёрного моря продолжается, они буквально провоцируют Россию и подходят к границам «красных линий», переход за которые для России недопустим. Все действия Запада по отношению к России направлены на провокацию крупномасштабных боевых действий. Так считает председатель Союза ветеранов Афганистана ДНР Владимир Савелов. Его слова цитирует телеграм-канал «Донбасс решает». «Запад своих намерений не скрывает. Поведение американцев в акватории Чёрного моря — это чистой воды провокация. Обострение на линии фронта у нас — явление того же порядка. За исключением того, что делается это руками украинских фашистов», — говорит он. Подробности в материале: «Чистой воды провокация»: о «планах» России «вторгнуться» на Украину

08:32 12.11.2021 «Учения» США в Черном море близ российских границ не имеет никакого отношения к безопасности Штатов, они направлены на противодействие России. По мнению известного донецкого журналиста Рамиля Замдыханова, Америкой правят империализм и желание доминировать в чистом виде. «Напряженность между Россией и Украиной, а по большому счету — между Россией и НАТО, — далеко не первая на нашей памяти. Все предыдущие, к счастью, окончились ничем. Это вселяет надежду, что и эта эскалация закончится шагом назад и очередной деэскалацией», — поделился мнением Рамиль Замдыханов. Об этом: В ДНР рассказали о планах США вторгнуться на Украину

08:45 12.11.2021 Заявление Минобороны РФ о том, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины, поддержал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, Штаты помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять упавший рейтинг войной в Донбассе. Об этом: В ДНР назвали причину развязывания военных действий в Донбассе

08:59 12.11.2021 Очевидно, что США ведут полное военное освоение территории Украины — там непосредственно развертывается инфраструктура НАТО, тыловое и материально-техническое обеспечение группировки альянса в Черном море. Если бы Крым не воссоединился с Россией, то там бы уже давно хозяйничали американцы. «Достаточно мимолетной отмашки Вашингтона, и вооруженные формирования Украины нарушат все мирные договоренности. В том числе и одобренные международным сообществом и Советом Безопасности ООН», — считает депутат Народного совета ДНР Ирина Попова. Читайте подробнее: В ДНР считают, что Украина при помощи США готова на преступления

09:48 12.11.2021 Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne в начале ноября вошли в акваторию Черного моря. Военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море глава МИД России Сергей Лавров связал со стремлением наращивать политику «сдерживания» России, в то же время в Минобороны РФ не исключили, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины. Действия ВМФ США вызвали бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. «Лучше в прицел и три залпа на поражение», — высказался Рустам М. «Один на дно пустить, и желающие пропадут», — поддержал его Денис Р. «Нельзя, они это и ждут. Вот если они начнут первые, тогда можно ответить», — уверен Евгений Г. «Они уже начали испытывают терпение, отправить, как было, самолёт, чтобы у них все приборы погасли, или определить территорию буями с маркировкой РФ триколор, чтобы даже дурак понимал, что здесь Русь, заплыл за буй — всё, наше в нашем море, команду в шлюпки, корабль на исследование», — написал Александр Г. Читайте подробнее: Американская курица решила пощекотать нервы: Сеть о ВМФ США в Чёрном море

10:14 12.11.2021 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен. mfa.gov.ua

12:02 12.11.2021 Ту-160. mil.ru

13:16 12.11.2021 Москва не оставит без реакции «активные и напористые» действия Североатлантического альянса вблизи границ Российской Федерации. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле назвали действия НАТО у границ РФ вызывающими и напористыми

13:37 12.11.2021 Джон Кирби defense.gov

13:53 12.11.2021 США и их союзники по НАТО активно вооружают Украину, а также идут на другие шаги, из-за которых в Киеве уверены, что в конфронтации с Россией и поддерживаемыми Москвой «сепаратистами» поддержка Запада будет на их стороне. Конфликт между украинским правительством и «сепаратистскими» силами в Донбассе, который на протяжении последних несколько лет имел вялотекущий характер благодаря хрупким Минским договоренностям, демонстрирует явные признаки разогрева. Такое развитие событий обостряет и без того опасную напряженность между Киевом и Москвой. Всё чаще начинают говорить о том, что Россия может даже начать вторжение на Украину, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 11 ноября в The National Interest. Подробнее: Продажа Украине оружия может спровоцировать войну с РФ — National Interest

14:00 12.11.2021 Минобороны РФ считает агрессивной военную активность США в Черном море, говорится в заявлении ведомства.

14:18 12.11.2021 Североатлантический альянс продолжает военное освоение территории Украины. Уже сейчас в Очаково и Бердянске действуют построенные по стандартам НАТО на деньги американских налогоплательщиков объекты военно-морской инфраструктуры. Несмотря на то, что формально они принадлежат ВМС Украины, фактическими хозяевами там являются «кураторы» из Великобритании и США. Также обстоят дела и с Яворовским полигоном украинской армии, давно превратившимся в «законспирированную» военную базу передового военного присутствия НАТО. Только по официальной информации, здесь постоянно находятся более 400 военнослужащих из США, Канады, Польши и Литвы.

14:18 12.11.2021 Кроме того, Альянс практически руководит военной реформой и переводом вооруженных сил Украины (ВСУ) на стандарты НАТО. Странами блока в больших количествах поставляется оружие украинским военным, в том числе летальное. Основными оружейными экспортерами для Украины являются США, Канада, Румыния, Болгария, Польша и Литва.

14:19 12.11.2021 Всего с 2014 года на военные цели Вашингтон выделил Киеву более 2 млрд долларов, и сокращать финансирование ВСУ американцы не намерены. В июле этого года Конгрессом США одобрено выделение Украине на закупку вооружения еще 125 млн долларов, что на 10 млн больше, чем в 2020 году.

14:23 12.11.2021 Объекты военной инфраструктуры США и стран НАТО на Украине № п/п Населенный пункт Военный объект Примечание 1 г. Яворов (Львовская область) Яворовский военный полигон Международный центр миротворчества и безопасности (30 км от Львова). Начиная с 2015 года, инструктора США на Яворовском полигоне обучают украинских военных. На постоянной основе тут размещены около 400 инструкторов. С апреля 2021 г. временно командующим Яворовской учебно-тренировочной базой назначен начальник оперативной группы «Ворон» (Raven) боевой группы 81-й бригады «Stryker» Национальной гвардии армии Вашингтона полковник Джеймс Перрин. На учебно-тренировочной базе Яворовский работают также инструкторы Канады, Литвы, Дании, Польши, Швеции и Великобритании в рамках «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» (JMTG-U).Только в рамках JMTG-U с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонов и восемь бригад общей численностью свыше 9 тыс. человек. За последние пять лет с участием британских инструкторов подготовлено свыше 22,5 тыс. военнослужащих ВСУ. Канадские инструкторы помогли с подготовкой еще свыше 15 тыс. украинских военнослужащих. 2 г. Мариуполь, н.п. Бердянск Госпогранслужба Украины ведет строительство трех новых пунктов базирования. США полностью построят военные объекты в Скадовске, Бердянске и Мариуполе. Строительство двух новых баз в Мариуполе и Бердянске, предназначенных для Морской охраны Государственной пограничной службы Украины ведется по стандартам НАТО, на них будут размещаться силы спецназначения морских пограничников. Скорей всего не будет отличаться и база в Скадовске. Поддержку строительства оказывает США по программе экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), а также через Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения. 3 г. Очаков (Николаевская область) Пункт оперативного управления кораблями В Очакове (Николаевская обл.) мобильный строительный батальон морской пехоты США построил пункт оперативного управления кораблями ВМСУ и ремонтной мастерской. Часть базы американцы передали украинцам, при этом часть территории используют в своих целях. В работах были задействованы военные строители флота США, а также представители американской компании KVG. Инфраструктура центра будет использоваться как украинским флотом, так и партнерами во время международных учений с участием кораблей стран НАТО Sea Breeze, которые традиционно проходят летом в Черном море начиная с 1997 года, их организаторами выступают Украина и США. Кроме того, в настоящее время водолазы США работает над усилением пирсов, но и составляет карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут тут швартоваться. Здесь же американцы уже работают над поиском места для возведения «запланированного проектом» плавучего дока. 4 н.п. Южный (Одесская область) Запланировано строительство военной базы Н.п. Южный (в 30 от Одессы) по сообщению Британской стороны их водолазы уже обследовали акваторию порта и гидросооружения. Официально запланировано строительство на Украине сразу двух военно-морских баз — на Азовском и Черном морях. 5 н.п. Михайловка (Николаевская область) 235-й межвидовой центр подготовки подразделений Учебный центр построен по стандартам НАТО. Там же инструкторы из США обучают военнослужащих. Точное количество инструкторов неизвестно. 6 н.п. Алешки, (Херсонская обл.) 241-й общевойсковой полигон На полигоне американские и украинские военные проводят особые тренировки по изучению диверсионных рейдов в тылу противника. Точное количество инструкторов неизвестно. 7 село Малая Любаша (Ровенская обл.) 233-й общевойсковой полигон На полигоне инструкторы из США постоянно проводят занятия в подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (2,5 тысячи личного состава и 800 единиц военной техники). Точное количество инструкторов неизвестно. 8 пгт. Гончаровское, (Черниговская обл.). 242 общевойсковой полигон На полигоне под руководством американских советников проходят работы по обновлению инфраструктуры полигона оперативного командования ОК «Север». 9 остров Змеиный в Черном море Разведцентр На острове американцы установили системы наблюдения за подводной и надводной обстановкой. Под руководством советников из США военные разведчики Украины проходят обучение, а также проводят совместные тактические учения. 10 полигон «Урзуф» вблизиг. Мариуполь Тренировочный лагерь В тренировочном лагере на полигоне «Урзуф» в районе Мариуполя, инструкторы США и Великобритании готовят украинских снайперов (занятия проходят на крупнокалиберных винтовках американского производства «Barrett»). 11 Развитие ВМС Украины «Москитный флот» 7 октября 2020 г. Украина и Великобритания подписали в Лондоне Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Киев получит кредит в 1,25 млрд фунтов стерлингов (более 1,6 млрд долларов) на 10 лет для оснащения украинского флота современными ракетными катерами и на строительство новых военно-морских баз. Соглашение предполагает поставку для ВМСУ 8 британских быстроходных ударных катеров Barzan. Корпуса первых двух Barzan будут собраны в Британии, остальные — в Украине.16 октября 2020 г. Украина и Турция подписали в Стамбуле Меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов. Речь идет о совместном строительстве турецких корветов для украинских ВМС, беспилотников и турбинных двигателей. Детальные переговоры относительно этих проектов пока только планируются. Кроме того, минувшим летом государственный департамент США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оборудования к ним на общую сумму в 600 миллионов долларов. Американские катера будут оснащены ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.

14:25 12.11.2021 ПЕРЕЧЕНЬ международных военных учений, в которых приняла участие Украина в 2021 году № п/п Наименование учений Сроки Участники Количество привлекаемого л/с Примечание украино-американские учения"Rapid Trident — 2021» («Быстрый трезубец») Вторая половина сентября США, Великобритания, Канада, Иордания, Швеция, Польша, Словакия, Румыния и Венгрия до 6000 украино-американские учения"Sea Breeze — 2021» («Морской бриз») 28 июня-10 июля Украина, США, Австралия, Албания, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Марокко, Молдова, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Республика Корея, Румыния, Сенегал, Тунис, Турция, Франция, Швеция и Япония до 3000 украино-британские учения"Cossack mace — 2021» («Казацкая булава») с 12 по 24 июля Украина, Великобритания, США, Канада и Швеция до 2000 украино-британские учения «Warrior Watcher — 2021» («Воин-наблюдатель») с 5 по 20 октября Украина и Великобритания до 1000 украино-румынские учения"Riverian — 2021» с 8 по 11 сентября Украина и Румыния до 500 украино-польские учения"Three Swords — 2021» («Три меча») с19 до 30 июля США, Украина, Литва и Польша до 1200 украино-польские учения"Silver Saber — 2021» («Серебряная Сабля») июнь-июль Украина и Польша до 400

14:55 12.11.2021 USS Porter. (сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser

15:08 12.11.2021 Министерство обороны России расценивает активность США в Черноморском регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, заявили 12 ноября в оборонном ведомстве. Читайте подробнее: В Минобороны РФ заявили о росте военной активности США в Чёрном море

15:34 12.11.2021 Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Париж, где в пятницу планируется пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2». «Особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, а также отношениям Россия—ЕС и Россия—НАТО», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

16:57 12.11.2021 Безусловно, США и их союзники по НАТО стремятся адаптировать территорию Украины к своим нуждам. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя учения США в Чёрном море. «Вопрос лишь в цене такого освоения (которая отнюдь не является незначительной), политической целесообразности и возможных политических издержках. Как представляется, в современной ситуации делаться это будет скорее по инерции, без особого размаха — что тем не менее не снижает серьезности вызова, с которым сталкивается в этом случае Россия», — подчеркнул Бирюков. Читайте также: США хотят адаптировать территорию Украины к своим нуждам — политолог

17:16 12.11.2021 Украинско-американские учения Sea Breeze — 2021. (сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Jacqueline Parsons

18:48 12.11.2021 Информация о том, что Министерство обороны РФ расценивает внеплановые военные учения США у российских границ в Чёрном море как агрессию и угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 12 ноября в социальной сети Facebook. Читайте также: «Бабуины бряцают своим достоинством» — сети об агрессии США в Чёрном море

18:54 12.11.2021 Военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать, заявил 12 ноября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе российско-французского Совета в формате «2+2». Читайте также: Военно-политическая обстановка в Европе ухудшается — Минобороны

19:23 12.11.2021 Россия не поддастся очередному шантажу со стороны США, в связи с чем Вашингтон пойдёт ва-банк или отступит. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов. Читайте подробнее: «Вашингтон пойдёт ва-банк или отступит» — о военных учениях в Чёрном море

21:43 12.11.2021 Бывший депутат Заксобрания Оренбургской области, военный пенсионер Владимир Фролов считает учения с участием американских военных кораблей в акватории Чёрного моря провокацией. Он не исключает того, что в районе Одессы может появиться военная база военно-морского флота США. Такое мнение политик выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. «Уверен, что корабли ВМФ США проводят учения совместно с остатками ВМФ Украины с одной целью — обеспечить себе право на постоянное присутствие в Чёрном море у берегов Украины по обоюдной договоренности и войти на территорию Украины с моря, создав базу военно-морских сил в районе Одессы. Тем самым военные США обеспечат себе преимущество в случае начала военного конфликта с Россией. В данном случае руководство Украины давно не самостоятельно и будет вынуждено под давлением руководства США предоставить военным США дислокацию, несмотря на нежелание ссориться с Россией на Чёрном море. Цель США — спровоцировать ответные меры России на Чёрном море против Украины, столкнуть к военному конфликту военно-морские силы России и Украины», — считает Владимир Фролов. Подробности в материале: Учения американских кораблей в Чёрном море — это провокация: мнение

08:18 13.11.2021 Российский истребитель Су-30 (сс)Alex Beltyukov.

08:36 13.11.2021 В настоящее время Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США. Вблизи государственных территориальных вод России находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО.

08:37 13.11.2021 Ранее первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что США не могут обладать никакими данными о военных планах России, так как все, что наша страна делает в сфере военной подготовки, происходит на своей территории. Он также выразил уверенность в том, что распространение фейковых новостей указывает на то, что НАТО во главе с Вашингтоном разжигает истерию.

09:13 13.11.2021 Закон о переходном периоде провозгласит выход Киева из Минских соглашений — Лавров. По словам главы российского МИД, Верховная рада готова принять этот законопроект. Ранее МИД России заявлял, что особый правовой режим направлен на зачистку Донбасса от нелояльных Киеву сил.

09:54 13.11.2021 Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) прибыл в порт Алжир для участия в международном учении. Об этом сообщили в пресс-службе флота. Как отмечается, корабли российского флота примут участие в международном учении «Совместные военно-морские манёвры — 2021» с кораблями ВМС Алжира.

10:12 13.11.2021 Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться». "Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», — заявил пользователь ВЕФА.

10:44 13.11.2021 У Донбасса нет такого преимущества, как было у Крыма с базой в Севастополе. Так считает французский доброволец Эрван Кстель. В связи с этим он вспомнил книгу Бжезинского «Великая шахматная доска». «Это сравнение с шахматной доской очень интересно, потому что, в принципе, в политике вещи происходят примерно как при игре в шахматы. Крымская операция, здесь Путин очень мастерски провел эту операцию и перехватил инициативу у майдана», — говорит Эрван Кастель. Но, по его мнению, даже в шахматной игре удачную операцию дважды повторить очень сложно. «И у Донбасса нет для России вот такого стратегического преимущества, каким являлся Крым с базой в Севастополе. И Севастополь, и Калининград — это такие передовые позиции России. В Донбассе в геополитическом смысле этого нет», — считает Эрван Кастель. Цитата канала «Донбасс решает».

10:49 13.11.2021 Читатели турецкого издания Haber7 встали на сторону России в вопросе пребывания кораблей США в Чёрном море. Свои комментарии они оставили в Сети. Читайте также: «Россия права» — в Турции требуют от США убраться из Чёрного моря

11:03 13.11.2021 Россия не согласна и никогда не согласится с тем, что она является стороной конфликта в Донбассе — Путин в интервью ВГТРК.

11:03 13.11.2021 Поднятие флага НАТО [(cc) Ian Houlding].

11:06 13.11.2021 Незапланированные учения США в акватории Черного моря — серьезный вызов для РФ, заявил Путин в интервью ВГТРК. Применение авиации, даже беспилотной, строго запрещено Минскими соглашениями, но никто на это не реагирует, заявил Путин.

11:07 13.11.2021 Россию часто обвиняют в «неисполнении» минских договоренностей, но сформулировать, что конкретно, не могут — Путин.

11:09 13.11.2021 На вопросы ИА REGNUM о причинах и последствиях происходящего в эти дни нагнетания ситуации в регионе Черного моря, куда под видом учений направились корабли и самолеты США, ответил директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. — Каковы тактические и стратегические цели тех, кто занимается обострением военно-политической обстановки в Черноморском регионе? — Тактическая цель — это нынешняя ситуация вокруг Украины. С большой долей вероятности в ближайшее время украинские власти, на фоне нарастающего кризиса на самой Украине, могут прийти к решению, что выходом из него будет «маленькая победоносная война», организованная в Донбассе. Большого ума не надо для того, чтобы дойти до таких умозаключений. И если так, то нынешние активные действия Соединенных Штатов направлены на то, чтобы дезавуировать возможный ответ со стороны России. Идёт предупреждение по дипломатическим каналам, приезжают представители Госдепартамента, ЦРУ в Москву, и идет давление со стороны военных — размещается контингент вооруженных сил на границе с Россией, в Черное море входят боевые корабли. Это демонстрация того, что, в случае чего, здесь есть возможность каким-то образом ответить на действия — уже не со стороны Украины, а со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Это то, что в тактике «здесь и сейчас» — нагнетание напряженности в рамках ситуации в восточной части Украины. Долгосрочная перспектива — это «разведка боем», попытка посмотреть, как Россия будет отвечать на подобные действия, демонстрация мускулов, реальная тренировка, координация действий между различными частями и подразделениями США и их союзников. Это всегда происходило, тут ничего нового нет, военные тренировки происходили всегда — мы их видели и в Балтийском, и в Баренцевом море. Подробности в материале: США стремятся исключить ответ России на новую войну в Донбассе — политолог

11:20 13.11.2021 Напомним, Минобороны РФ высказывало опасения из-за увеличения активности США в Черном море. 10 ноября российские ВКС сопровождали полет четырех разведывательных самолетов НАТО, а за несколько дней до этого шестой флот военно-морских сил США опубликовал фотографии своих кораблей в акватории. В свою очередь, в Пентагоне заявляли, что будут проводить операции, как «посчитают нужным».

11:21 13.11.2021 Путин назвал алармистскими заявления с предупреждениями о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

11:32 13.11.2021 Путин: «Действующий президент Украины бодро рапортует о том, что они применяют «Байрактары», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договорённостями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счёт, а США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше. Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Чёрном море. Создаётся впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся».

11:41 13.11.2021 Россия не будет нагнетать обстановку в Черном море, хотя Минобороны предлагало провести там учения — Путин.

11:41 13.11.2021 Черное море Иван Шилов © ИА REGNUM.

12:25 13.11.2021 Незапланированные учения США и других государств НАТО в Чёрном море являются серьёзным вызовом для России. Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил президент Владимир Путин. Подробности в материале: Путин назвал серьёзным вызовом учения НАТО в Чёрном море

12:34 13.11.2021 Президент России Владимир Путин упрекнул страны Евросоюза в отсутствии должной реакции на применение ударных беспилотных летательных аппаратов над территорией Донбасса. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Россия». Президент России напомнил, что использование беспилотников «Байрактар» запрещено Минскими соглашениями. Подробности в материале: Путина возмутила реакция Запада на применение беспилотников в Донбассе

12:55 13.11.2021 Незапланированные военные учения США и их союзников по НАТО стали серьёзным вызовом для России ввиду использования авиации с боевым стратегическим оружием на борту, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Он добавил, что Минобороны РФ предлагало провести свои незапланированные учения в этой же акватории. Однако президент отверг это предложение, посчитав его нецелесообразным. «Нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку», — объяснил Путин. Об этом: Путин объяснил серьёзность учений НАТО в Чёрном море

14:24 13.11.2021 Украинско-американские учения Sea Breeze [(сс) Ministry of Defense of Ukraine].

14:50 13.11.2021 ВКС России и Черноморский флот обнаружили и сопроводили четыре полёта разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом, заявили в Минобороны.

17:16 13.11.2021 Истребители ВКС России сопроводили четыре разведывательных самолета стран — членов НАТО над Черным морем. Подробности в материале:Истребители ВКС России сопроводили самолеты НАТО в Черном море

21:01 13.11.2021 Украинскую армию американские военные постепенно превращают в филиал армии США. Так прокомментировал учения Соединённых Штатов в Чёрном море политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. Подробности в материале: «ВСУ превращают в филиал армии США» — о военных учениях в Чёрном море

08:53 14.11.2021 Эскадра Шестого флота США вторую неделю активно маневрирует у побережья Крыма.

08:54 14.11.2021 «Что в Черном море делают американские корабли и самолеты за тысячи миль от пунктов своего базирования? — задается вопросом замглавы МИД России Сергей Рябков. — Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Это игра с огнем, очередная попытка испытать нас на прочность. Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО, а также некоторые клиенты этих государств в регионе».

08:54 14.11.2021 Согласно официальным заявлениям, в рамках учений корабли ВМС стран НАТО отрабатывают совместную противоракетную и противолодочную оборону, координацию действий многонационального соединения, разведку ближайшего — российского — побережья и, конечно же, удары по морским и береговым целям «вероятного противника».

08:55 14.11.2021 В ответ на маневры «западных партнеров» российские моряки проводят свои. Так, фрегат «Адмирал Эссен» отработал задачи по противовоздушной обороне пункта базирования флота, а корабли «Ейск» и «Касимов» уничтожили условные цели, имитирующие вражеские подводные лодки.

09:44 14.11.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет проводить учений в Чёрном море в ответ на учения США и НАТО, чтобы не нагнетать обстановку. Похоже, это очередное неожиданное решение Путина, которыми славится наш глава государства. Очевидно, что армия России накопила вполне достаточное количество сил в Черноморском регионе для отражения любой агрессии конвенциональными вооружениями, а шансы на то, что ради Украины США ввяжутся в ядерный конфликт, значительно ниже нуля. Цитата: Анна Шафран @annashafran — специально для @rt_russian.

09:45 14.11.2021 Высотный разведывательный самолёт Lockheed U-2S Dragon Lady ВВС США с авиабазы «Акротири» на Кипре около 5 часов вел наблюдение за активностью ВС РФ из воздушного пространства Украины и акватории Черного моря. В этот день, по данным Минобороны России, над Черноморским регионом были замечены 5 самолетов-разведчиков стран НАТО.

10:14 14.11.2021 В последние два года российско-американские отношения «пробили дно» в связи с их постоянным ухудшением. И активность американских кораблей в ходе многонациональных военных учений — это еще одна ступенька в сторону дальнейшего обострения взаимоотношений двух ядерных держав. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии доктор политических наук Галина Шешукова. По ее словам, любое сближение военных кораблей конкурирующих ядерных стран представляет собой несомненную опасность. Однако очевидно и то, что США не заинтересованы в обострении стратегического противостояния с РФ по ряду причин. Подробности в материале: Зачем американские корабли на Чёрном море

10:42 14.11.2021 Лидер международного Евразийского движения Алексанр Дугин (на канале «Незыгарь»): — Мы стоим на пороге войны. Она вероятна, как никогда. И начаться она может в одной из трех зон нарастающей эскалации: на белорусско-польской границе; в Донбассе или в Черном море; одновременно в трех регионах.

10:42 14.11.2021 ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine.

10:53 14.11.2021 Среди российских военных объектов, находящихся под прицелами эсминцев Arleigh Burke ВМФ США в Черном море с крылатыми ракетами Томагавк» и дальностью действия до 2,5 тысячи километров, — дислоцируемые в Калужской, Тверской и Саратовской областях ракетные дивизии стратегического назначения. Об этом сообщает военный обозреватель Виктор Литовкин. Подробности в материале: Цель эсминцев США в Чёрном море — дивизия РВСН в калужском Козельске

11:58 14.11.2021 Яворовский военный полигон. Украина. (сс) LTC Taras Gren.

12:34 14.11.2021 Украинские военные разместили на линии фронта скрытую видеокамеру для наблюдения за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР. «С целью наблюдения за патрулями СММ ОБСЕ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое боевики 24-й бригады ВСУ установили камеру видеонаблюдения, замаскировав ее камуфляжной тканью», — говорится в сообщении. В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что данный факт подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 13 ноября 2021 года, однако возмущения у европейских наблюдателей это почему-то не вызвало.

13:15 14.11.2021 Опубликованы кадры сопровождения группы кораблей ВМС США российским флотом в акватории Черного моря. Цитата из видео ТК «Звезда».

13:52 14.11.2021 Россия возобновила учения стратегической авиации несколько лет назад, поскольку США не стали прекращать такие полёты, заявил Путин.

15:00 14.11.2021 600 военнослужащих спецподразделения SAS и десантников ВС Великобритании получили приказ находиться в готовности к переброске на Украину в случае российского вторжения, сообщает Daily Express. По данным Sunday Mirror, военные и разведка предупредили премьер-министра Джонсона о той угрозе, которую якобы представляет приграничная активность ВС РФ для Украины и Европы.

19:36 14.11.2021 Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в течение последних суток Воздушно-космические силы России засекли четыре полёта самолётов-разведчиков Североатлантического альянса над акваторией Чёрного моря, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Что вы тут забыли?» — сети о самолётах-разведчиках НАТО в Чёрном море

20:40 14.11.2021 В рунете не утихает бурное обсуждение «учений» военно-морских сил США в непосредственной близости от российской границы. Действия флота США в акватории Чёрного моря оценивается как однозначная провокация, однако многие комментаторы уверены, что реальной угрозы она не представляет. «Ещё недавно США устраивали провокации возле побережья Северной Кореи. Ким Чен Ын тогда запустил пару ракет в сторону моря, и америкосы как-то очень быстро растворились. А мы-то что и как?» «Что будет — то и будет! Себя в обиду не дадим!» «Надо бояться не Америку и Европу. Надо бояться коррупции. Именно она сжирает страну». «Это и есть провокация! Иначе я не представляю, что это может еще быть». «Не будет третьей мировой, по крайней мере на нашем веку! Они боятся нас сильней, чем мы их. Поэтому набирают в свои сюзерены всех малоимущих и маломощных, чтобы воевать их силами». «Они, видно, заблудились, перепутали Чёрное море с океаном, но их вежливо просветили». «Спите спокойно, США ничего не сделают, они трусы». Об этом: Себя в обиду не дадим! Соцсети обсуждают ВМС США в Чёрном море

22:20 14.11.2021 Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 14 ноября в социальной сети Facebook. Об этом: «Это вы агрессоры, а не мы!» — сети о провокации с истребителями Британии

07:31 15.11.2021 Российский бомбардировщик Ту-160. (сс) Artem Katranzhi

10:48 15.11.2021 После окончания учений с союзниками и партнерами по НАТО флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Шестого флота американских ВМС. Читайте также: Корабль ВМС США Mount Whitney направился из Черного моря в Средиземное

12:56 15.11.2021 Американский конгрессмен Майк Тернер рассказал о присутствии военных США на территории Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News. Читайте также: Американский конгрессмен рассказал о присутствии военных США на Украине

12:56 15.11.2021 Американский и украинский солдаты. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

14:38 15.11.2021 В украинских социальных сетях обсудили новость о получении Украиной 14 ноября новой партии военной помощи от США. Читайте также: Сеть: «Прислали 80 тонн смерти!» — Украина получила от США «военную помощь»

15:14 15.11.2021 Пентагон [(cc) David B. Gleason]

15:52 15.11.2021 Ситуация на Украине и в регионе Черного моря становится все более рискованной, США не хотят слышать российскую позицию по этим вопросам. Об этом заявил 15 ноября ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

15:52 15.11.2021 Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что присутствие НАТО на востоке альянса и в том числе — в Чёрном море, является оборонительным и не угрожает России. Он сказал об этом 15 ноября по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом: Присутствие НАТО в Черном море не угрожает России — Столтенберг

15:53 15.11.2021 «У нас [у РФ] нету даже в первом приближении ощущения того, что [в США] нас вообще хотят послушать и услышать — например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе, — подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. — Там копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации».

15:54 15.11.2021 Сергей Рябков пояснил, что политика западных стран, ответственных за действия Киева, становится все более безрассудной и провокационной. «Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве — она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием — тоже весьма и весьма провокационным», — заключил Рябков.

15:57 15.11.2021 Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. (сс) Balk. MSC

17:34 15.11.2021 Действия России вблизи украинской границы могут быть опасны, хотелось бы, чтобы Москва была «транспарентной по поводу своей военной активности», заявил 15 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Читайте подробнее: Столтенберг в разговоре с главой МИД Украины покритиковал Россию

18:37 15.11.2021 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава НАТО Йенс Столтенберг. mfa.gov.ua

18:38 15.11.2021 Министры иностранных дел Грузии и Украины приглашены в Ригу на саммит НАТО на уровне глав МИД 30 ноября — 1 декабря, сообщил 15 ноября журналистам грузинский вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани. Читайте также: Украина и Грузия приглашены на саммит НАТО на уровне глав МИД

19:44 15.11.2021 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. © Пресс-служба МИД Грузии

20:25 15.11.2021 Запад дал понять России, что она не должна вести себя агрессивно, заявил 15 ноября германский министр иностранных дел Хайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Об этом: В Берлине заявили о сделанном Москве предупреждении

22:57 15.11.2021 15 ноября состоялся продолжительный телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.