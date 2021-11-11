Москва, , 11:29 — REGNUM Россия готова дать отпор на провокации сил НАТО в Черном море. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность. наша оборона надежна. Мы видим насквозь эти замыслы, мы готовы дать отпор. Но, к сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами, логикой того, что риски возрастают, риски столкновения», — сказал Рябков.

В целом Россия встревожена тем, что происходит в черноморском регионе, это, по словам представителя МИД, «непрекращающаяся череда провокаций союзников по НАТО».

«Мероприятия учебно-тренировочного характера мы ведем на собственной территории, а что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, — не работают», — констатирует дипломат.

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