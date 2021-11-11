Москва, , 19:40 — REGNUM Провокация с вводом кораблей ВМС США в акваторию Черного моря имеет под собой задачу в виде освоения этой территории. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Корабли США в Индийском океане

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«Думаю, идет освоение театра, но это рутинная задача, тем более, что черноморский театр освоен давно», — сказал Бужинский.

При этом американские корабли обеспечивают работу самолетов-разведчиков, чья деятельность направлена на вскрытие российской группировки войск в этом регионе, а также береговой обороны, системы ПВО, радиотехнической разведки, пояснил генерал.