Оренбург, , 10:14 — REGNUM В последние два года российско-американские отношения «пробили дно», в связи с их постоянным ухудшением. И активность американских кораблей в ходе многонациональных военных учений — это еще одна ступенька в сторону дальнейшего обострения взаимоотношений двух ядерных держав. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Ре выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук Галина Шешукова.

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По ее словам, любое сближение военных кораблей конкурирующих ядерных стран представляет собой несомненную опасность. Однако, очевидно, и то, что США не заинтересованы в обострении стратегического противостояния с РФ, по ряду причин.

В частности, Шешукова отметила, что главный соперник США — это Китай, и обострять отношения с двумя сверхдержавами для американцев совершенно невыгодно. Нормализация отношений с Россией в обеспечении стратегической стабильности в международных отношениях выгодна, как нашей стране, так и США. В военном обострении отношений между РФ и США не заинтересованы и союзники США. Внутриполитическая ситуация в США совершенно не располагает руководство страны к организации военных конфликтов и тем более с ядерными державами. Свои военные возможности Россия убедительно демонстрирует.

«Возникает вопрос — а зачем американцы предпринимают такие действия на Черном море? Во-первых, для того, чтобы продемонстрировать России ту поддержку, которую гипотетически США могут оказать бывшим республикам Советского Союза, а ныне самостоятельным государствам. А во-вторых, для того, чтобы «поторговаться» на тех переговорах, которые могут достаточно скоро пройти между представителями Запада и России. К тому же вероятная встреча и на высшем уровне, между президентами США и РФ, возможно состоится уже в начале 2022 года», — сказала доктор политических наук.

Напомним, ранее Миобороны РФ заявило, что действия флота США в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины.

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