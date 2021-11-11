Москва, , 16:18 — REGNUM Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух для контроля за действиями британского самолета-разведчика RC-135, приблизившегося к государственной границе России юго-западнее Крымского полуострова, сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Разведывательный самолёт RC-135 U.S. Air Force

Британский самолёт-шпион около трёх часов курсировал возле границы России.

«В период с 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом российские военные отмечают, что за последние 24 часа у черноморских границ России были обнаружены четыре самолета-разведчика стран НАТО.

«За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО», — сообщает Минобороны РФ.

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