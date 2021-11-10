Красноярск, , 18:25 — REGNUM Действия США по наращиванию своих военно-морских сил в акватории Чёрного моря прокомментировал политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).

Следите за развитием событий в трансляции: «Провокационные учения США в Чёрном море – все новости»

«Безусловно, подобные события являются важным элементом американской политики по всему земному шару. Это политика силового давления. Соединённые Штаты всегда понимали её значение и, несмотря на какие-то декларации и различные кодексы «о свободах и идеалах», их политика всегда опиралась на строгий расчёт экономического, силового потенциала, на какие-то реальные действия и готовность наносить удары. Поэтому здесь это, прежде всего, демонстрация негативного, агрессивного характера», — подчеркнул Павел Клачков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он отметил, что подобного рода действия носят недружелюбный оттенок в политике. Подчёркивается неприятие к России, стремление её наказать.

«Но, так как сейчас незамедлительно наказать Россию военным путём невозможно (РФ — довольно сильная держава, способная себя защитить), они пытаются вот такими методами, булавочными уколами и самим себе показать, что ещё сильны, и вдохновить, может быть, каких-то своих сателлитов, европейских союзников, поддержать их морально», — считает эксперт.

«Безусловно, эти события показывают, что если бы Крым не воссоединился с Россией, там бы уже давно были американские войска. И, возможно, их проникновение осуществлялось бы достаточно быстрыми темпами», — добавил собеседник ИА REGNUM.

По словам Павла Клачкова, сейчас российско-американские отношения переживают не самый лучший период — деградацию: «Происходит падение, несмотря на визиты Нуланд, директора ЦРУ Бёрнса в Москву. С одной стороны, мы видим какие-то попытки обозначить «красные линии», за которые нельзя переходить, обозначить какие-то правила игры хотя бы на уровне спецслужб. Но Пентагон, военно-морской флот США, видимо, используют свои боевые военные корабли для того, чтобы показать, что они ещё «ого-го», что они ещё способны угрожать».

»Но надо относиться к этому спокойно. Это не первый и не последний раз. Такое было, кстати, и при Советском Союзе, когда пришлось даже нашему кораблю таранить американский корабль. В целом в преддверии возможных переговоров, какого-то контакта между Байденом и Владимиром Путиным, это не самый лучший поступок американской стороны», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Читайте также: В Минобороны РФ назвали цели присутствия ВМС США в Чёрном море

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Чёрного моря в ноябре 2021 года находятся несколько кораблей военно-морских сил США, а также стратегические бомбардировщики американских военно-воздушных сил. Официальная версия происходящего — участие в многонациональных учениях в Черноморском регионе, проводимых Объединённым командованием Вооружённых сил США в Европе.

Однако, как подчеркнули в Минобороны РФ, внеплановые действия американских сил создают многонациональную группировку «в непосредственной близости от российской границы», что является дестабилизирующим фактором. В Минобороны считают, что одна из целей происходящего — «военное освоение территории Украины».

Читайте также: Военный эксперт заявил об агрессии США против России в Чёрном море