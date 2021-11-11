Москва, , 11:56 — REGNUM Россия полностью контролирует ситуацию вокруг учений Соединённых Штатов в Чёрном море и готова ответить на любую провокацию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Инцидент на Черном море Mil.gov.ua

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«Ситуация полностью контролируется», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Рябков заверил, что у России найдётся ответ «на любую провокацию, как мы это неоднократно демонстрировали в прошлом».

Он добавил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью США в Чёрном море.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины. В ведомстве пояснили, что речь идёт о внеплановых действиях американских военных, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Это является дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, подчеркнули в Минобороны.

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