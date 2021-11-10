Вашингтон, , 22:29 — REGNUM В поддержку территориальной целостности Украины выступают и США, и ЕС, сообщила 10 ноября журналистам в Белом доме глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По итогам встречи с американским президентом Джо Байденом, фон дер Ляйен заявила, что Запад по-прежнему выступает за территориальную целостность Украины.

Отметив, что обсуждала с Байденом и Украину, фон дер Ляйен сказала, подразумевая и ЕС, и США:

«И мы также полностью поддерживаем Украину в её попытках модернизировать и трансформировать экономику и создать устойчивость, двигаться по выбранному пути».

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