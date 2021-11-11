Москва, , 15:56 — REGNUM В Совфеде в связи с повышенной активностью США в Черном море опасаются появления «синдрома Саакашвили».

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Присутствие американского флота может вызвать «синдром Саакашвили» — попытку совершить военную провокацию по образцу грузинской атаки на Цхинвал в 2008 году в надежде на хрестоматийное «Запад нам поможет», — рассуждает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в Facebook.

И хотя как именно помогает Запад, можно уже было убедиться на весьма свежем афганском примере, тем не менее, многие на Украине искренне верят в то, что американцы обеспечат столь желанную безнаказанность за попытку завершить внутриукраинский конфликт силовым способом, отметил сенатор.

«В условиях резко сократившихся каналов коммуникации между Россией и НАТО отдельные провокаторы, вроде Украины или Грузии, способны реально обострить ситуацию и привести к опасным инцидентам», — подчеркнул российский парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военная активность Североатлантического альянса в Черноморском регионе у границ России повысилась, сообщили в Минобороны РФ. Два базовых патрульных самолета P-8А Poseidon, а также разведчики U-2S и RC-135 совершили полеты над северо-западной и центральной частями Черного моря.