Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Каковы намерения российского руководства относительно действий вблизи границ России, которые активизировались, в Вашингтоне не знают, сообщил 10 ноября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава Госдепа сказал от имени США, что «обеспокоен сообщениями о необычной активности России близ Украины».

Блинкен «У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но нам известны её методы. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьёзную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

Он добавил, что Вашингтон беспокоится из-за «любой эскалации и агрессивных действий» и что США «продолжают поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно США, а не Россия, начали в ноябре военные учения в Чёрном море, что в Минобороны РФ назвали поводом к тому, чтобы готовиться к любым действиям со стороны Запада.

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