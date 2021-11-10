10 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Вернув Севастополь, Россия получила не только уникальную военно-морскую базу, но прежде всего особый непобедимый дух. Так кого вы пугаете американскими самолётами? Кому что доказать хотите?

Платон Беседин, , 20:07 — REGNUM Кучно пошли новости и вопросы. Я ехал на эфир, и по радио уверенным голосом сообщили, что США направили в Чёрное море самолёт-разведчик. Тот пролетел рядом с нашей границей: минимальное расстояние приближения составило 35 км. Американцы продолжают провоцировать Россию, устраивая сомнительные внеплановые учения в Черноморском регионе. Такова новость.

Памятник Солдату и Матросу в Севастополе Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Провокационные учения США в Чёрном море – все новости»

А после был вопрос. Как реагируют на подобные американские манёвры в Севастополе? Собственно, в непосредственной близости от событий. Хороший вопрос.

Лично я как плоть от плоти Севастополя, родившийся и живущий здесь, не сразу узнал о самолёте-разведчике. Но зато помню, как сунулся в Чёрное море британец Defender, и это меня возмутило. Но не более того. Потом мы все наблюдали, сколь достойно наши самолёты пролетели над эсминцем. Ничего нового — всё те же провокации англосаксов.

А как реагировали другие севастопольцы? Я задал этот вопрос друзьям-товарищам-знакомым. Да, кто-то был в курсе событий. Кто-то даже выносил определённые суждения, подчас гневные. Но чего я не увидел точно, так это волнения, беспокойства; уж молчу о панике.

Теперь крутанём ситуацию, как волчок, в обратную сторону. Российский самолёт-разведчик пролетел где-нибудь у берегов Хьюстона или Балтимора. Какой бы оказалась реакция простых американцев? Тут, конечно, можно лишь теоретизировать, но делать это на весьма благодатном материале. Потому что социальные сети и медиа забиты истериками американских граждан в ответ на вымышленную угрозу русских. Такое впечатление, что они впитывают это вместе с утренними завтраками.

Черноморский флот в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для них эта угроза естественна, но не гармонично естественна, а истерично. Как это показано в одном из романов Джулиана Барнса. Жена проливает на себя горчицу и начинает грязно ругаться. «Тише, тише! — говорит ей муж. — Что ты тогда скажешь, когда к нам во двор высадятся русские?» И никаких сомнений в вероятности такого сценария. И очередная истерика в ответ.

Ну, а легендарная история о том, как американским военным морякам понадобилась психологическая помощь после того, как над их головами пролетели русские самолёты? Трагикомедия от бравых, на словах, янки.

Хотят ли русские войны? Старый вопрос, заданный нашим поэтом тогда, когда противоречия между двумя сверхдержавами стали критическими (впрочем, были ли они после 1945 года — особенно после 1945-го — иными?). Но в новое время — в том, куда угодили мы, — старые вопросы звучат, на самом деле, с ещё большей актуальностью. Они только выросли и окрепли.

Аллея городов-героев в Севастополе Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так вот, отвечаю, что русские войны не хотят. В отличие от «западных партнёров». Это ведь те лезут туда, куда лезть бы не следовало. Ради себя, прежде всего. Однако русские понимают, что война в любой момент может случиться. И они не хотят её больше всего на свете, потому что, как никто другой, знают, насколько это жестоко, мерзко и бессердечно. Десятки миллионы жизней мы отдали за то, что победить зло, явившееся к нам в мир в разных обличьях. Но русские во время любых угроз спокойны — и подобное спокойствие сосредотачивает.

В Севастополе знают это прекрасно, потому что привыкли быть на передовой обороны и держать её, оборону, до последнего. Когда мы говорим «здесь каждый миллиметр земли пропитан кровью», то не используем красивых оборотов, не преувеличиваем, не поэтизируем, а лишь констатируем факт. Дважды город-герой, оборонявшийся так, как ни один город в мире.

Здесь привыкли к бою и здесь привыкли к тому, что бой всегда рядом. В прямом и в переносном смысле. И вице-адмирал Корнилов выходит из своей штаб-квартиры на Центральном холме, и едет на Малахов курган, и погибает там, но успевает произнести знаковые слова: «Так отстаивайте же Севастополь!» И слова эти становятся девизом защитников города во время Второй героической обороны. И их же вспомнили во время Русской весны. Поэтому, к слову, когда пришло время, люди вышли без сомнений, убедительно, твёрдо.

Памятник Владимиру Алексеевичу Корнилову. Мемориальный комплекс «Малахов курган». Севастополь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Это чувство собственного достоинства никуда не исчезло. Оно всегда с нами, с севастопольцами. Поэтому, вернув Севастополь, Россия получила не только уникальную военно-морскую базу, но прежде всего особый непобедимый дух.

Так кого вы пугаете американскими самолётами? Кому что доказать хотите? Вы лишь заставляете нас снисходительно улыбаться и подсознательно считать минимальное расстояние приближения — приближения вашего очередного фиаско. Йеп, вы скучные тоскливые мэны, которые, похоже, так ничего и не поняли.