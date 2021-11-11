Симферополь, , 08:32 — REGNUM Проведение военных учений шестого флота Соединённых штатов Америки стоит рассматривать как попытку увеличить очки на мировой арене на фоне падения курса доллара и вывода войск из Афганистана. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.

На Северном флоте Mil.ru

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«Интересы США в Чёрном и Средиземной море имеют место быть. Мы должны смотреть, против кого это всё направлено, кто наиболее вероятный противник, враг и прочее. Учитывая, что вокруг Чёрного моря в основном расположены государства НАТО, скорее всего, учения направлены на случай конфликта с Российской Федерацией. Естественно, интересы есть, потому что сфера влияния США на сегодняшний день — это весь мир», — сказал Андрей Данилов.

Эксперт особо подчеркнул, что если бы сейчас существовал Советский Союз, который был сверхдержавой, в ответ он устроил бы свои собственные учения, как в своё время в 70−80-ые годы. Эксперт напомнил, что тогда страна приводила войска в полную боевую готовность и демонстрировала возможность отразить удар.

«Тем самым показывали не только политическую, но и военную, экономическую мощь. А Россия хоть и преемница СССР, но не сверхдержава и на сегодняшний день Россия не может ничего противопоставить учениям США. Чёрное море — международное море, учения проходят не в водах РФ. США имеет право проводить там учения», — сказал Андрей Данилов.

По его мнению, если Россия хочет сделать симметричный ответ на эти учения, то нужно укреплять прежде всего не только военную, но и экономическую мощь

«Нужно развивать экономику, и это ни в коем случае не должна быть сырьевая экономика, нужно менять курс так, чтобы 140 млн россиян жили в достатке. От уровня благосостояния граждан зависит мощь страны», — также отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве пояснили, что речь идёт о внеплановых действиях американских военных, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы.