Симферополь, 11 ноября 2021, 08:32 — REGNUM Проведение военных учений шестого флота Соединённых штатов Америки стоит рассматривать как попытку увеличить очки на мировой арене на фоне падения курса доллара и вывода войск из Афганистана. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.
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Эксперт особо подчеркнул, что если бы сейчас существовал Советский Союз, который был сверхдержавой, в ответ он устроил бы свои собственные учения, как в своё время в 70−80-ые годы. Эксперт напомнил, что тогда страна приводила войска в полную боевую готовность и демонстрировала возможность отразить удар.
По его мнению, если Россия хочет сделать симметричный ответ на эти учения, то нужно укреплять прежде всего не только военную, но и экономическую мощь
Как сообщало ИА REGNUM, действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве пояснили, что речь идёт о внеплановых действиях американских военных, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы.