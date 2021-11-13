Анкара, , 10:49 — REGNUM Читатели турецкого издания Haber7 встали на сторону России в вопросе пребывания кораблей США в Чёрном море. Свои комментарии они оставили в сети.

Чёрное море

Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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Один из интернет-пользователей пишет, что Россия права. И недоумевает, зачем американские корабли вошли в Чёрное море. «Пусть убираются!», — требует читатель.

Также граждане заявляют, что НАТО не является им другом, и называют американцев колонизаторами.

Как сообщало ИА REGNUM, США нарастили своё присутствие в Чёрном море. По официальным данным, поводом к этому стали военные учения. Пребывание американских кораблей в Чёрном море вызвало недоумение и негодование в России и рядке других стран.

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