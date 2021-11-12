Москва, 12 ноября 2021, 16:29 — REGNUM Военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать, заявил 12 ноября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе российско-французского Совета в формате «2+2».
Об этом сообщил журналистам замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.
По его словам, на встрече обсуждался широкий спектр вопросов стратегической стабильности и безопасности в Европе.
При этом Сергей Шойгу отметил, что НАТО продолжает наращивать своё военное присутствие у границ России.
«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — рассказал Фомин журналистам после переговоров в Париже.
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